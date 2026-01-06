Kastamonu'da 2,5 Günlük Su Kesintisi: Marketlerde İçme Suyu Tükendi

Kastamonu'da 4 Ocak'ta meydana gelen isale hattı arızası onarıldı, ancak 2,5 gündür birçok mahalle susuz; marketlerde 5 litrelik sular tükendi.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 10:40
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 10:40
İsale hattı arızası onarılsa da su bir kısmı mahallelere ulaşmıyor

Kastamonu'da 4 Ocak tarihinde Karaçomak Barajı’ndan şehir merkezine su taşıyan isale hattında saat 01.00 sıralarında meydana gelen arıza, ekiplerin çalışmasıyla onarıldı. Hattın tamir çalışmaları sırasında, ekipler 5 metre toprak altındaki isale hattı üzerinde çalıştı.

Belediye yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, arızanın giderildiği ve hattın planlı şekilde tekrar suyla doldurulduğu bildirildi. Belediyenin sosyal medya hesaplarından paylaşılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Karaçomak Barajı İsale Hattındaki arızanın giderilmesinden itibaren planlı şekilde hatta yeniden su verilmiştir. Ancak arıza sürecinde ana isale hattının tamamen boşalmış olması ve Karaçomak Barajı’ndaki su seviyesinin düşük seyretmesi nedeniyle, suyun şehrimizin bazı bölgelerine ulaşması gecikmeli olarak gerçekleşmektedir. Ana isale hattında an itibariyle herhangi bir arıza bulunmamakla birlikte hatların ve su depolarının yeniden dolmasıyla şehrimizin tüm bölgelerine içme suyu kademeli olarak ulaşacaktır”

Ancak belediyenin duyurusundan bir gün sonra bile, şehrin birçok mahallesindeki hanelere su verilemiyor. Vatandaşlar, yaklaşık 2,5 gündür susuz kaldıklarını belirterek yetkililere tepki gösterdi.

Susuzluk nedeniyle il genelinde vatandaşlar marketlerden su satın almaya yöneldi; başta 5 litrelik içme suyu şişeleri olmak üzere satıştaki sular kısa sürede tükendi. Yerel halk, arızanın onarıldığının açıklanmasının üzerinden bir gün geçmesine rağmen musluklarına su gelmediğini ifade etti.

Yetkililer, depoların ve hatların yeniden dolmasıyla suyun kademeli olarak tüm bölgelere ulaşacağını bildiriyor; vatandaşlar ise sorunun hızlı çözülmesini bekliyor.

