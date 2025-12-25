Kastamonu’da 35 yıllık eşi 8 aydır kayıp: 30 bin TL ve 2 altın alındı iddiası

70 yaşındaki koca, eşinin hayatından endişe ediyor

Kastamonu’da yaşayan 70 yaşındaki Hüseyin Demirel, 35 yıllık eşi Dudu Demirel (50)’in nisan ayında evden ayrıldığını ve yaklaşık 8 aydır kendisinden haber alınamadığını söyledi.

Demirel, eşinin evden ayrılırken yanında 30 bin TL nakit, evde bulunan iki adet Cumhuriyet altını ve 40 bin TL limitli kredi kartı olduğunu iddia etti. Eşinin evden çıktıktan sonra kartla da altın aldığını belirten Hüseyin Demirel, kartın çekime kapalı olması nedeniyle alışverişlerin altın alımı şeklinde yapıldığını ifade etti.

"Eşim açtı, 'ben F.K.'nin yanındayım' dedi"

Demirel, eşini aradığında kendisine telefonla F.K. adlı tanıdıklarıyla birlikte olduğunu söylediğini aktardı. Anlattığına göre bir gece saat 03.00 civarında uyandığında eşinin evde olmadığını fark etti. Telefonda Dudu’nun, "ben F.K.'nin yanındayım" dediğini ve "nereye gittiğimizi bilmiyorum" şeklinde konuştuğunu belirtti.

Hüseyin Demirel, eşinin daha önce de F.K. ile kaçtığını ancak daha sonra eve döndüğünü, bu kez avukata boşanma dilekçesi verildiğini ve mahkemeye çıktıklarını anlattı. İlerleyen süreçte eşinin İstanbul’a gidip dilekçe verdiğini, ardından "ben kocamı seviyorum, ayrılmak istemiyorum" diyerek mahkemenin düştüğünü söyledi.

Demirel, evlerinde bulunan iki Cumhuriyet altını ve cebinde bulunan 60 bin TL tutarındaki paranın 30 bin TL’sinin alındığını, kartın da alındığını iddia etti: "Kartın 40 bin TL limiti vardı, hepsiyle altın almışlar. Evde de iki tane Cumhuriyet altını vardı, onları da almış."

Şu an eşinin telefonunun "numara kullanılmıyor" yanıtı verdiğini söyleyen Demirel, "Eşimin geri gelmesini istiyorum, çocuklarımın yanına gelmesini istiyorum" dedi. Eşinin kendisine üç yıl boyunca baktığını, kendisinin kanser tedavisi gördüğünü ve Dudu’nun bir kez bile sitem etmediğini belirtti.

Demirel, ayrıca eşyalar arasında bulunan bir muska içinde F.K.'nin saçı olduğunu iddia ederek, eşinin üzerinde büyü yapıldığını düşündüklerini söyledi. Bu iddiasını bir hocaya gösteremediklerini belirtti.

Olayla ilgili soruşturma ya da resmi bir açıklama metinde yer almamaktadır; verilen bilgiler Hüseyin Demirel’in beyanlarına dayanmaktadır.

