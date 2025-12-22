DOLAR
42,8 -0,03%
EURO
50,29 -0,24%
ALTIN
6.075,01 -1,72%
BITCOIN
3.842.610,52 -1,72%

Kastamonu'da 'Benim Arazim' Diyen Vatandaş Grup Yolunu Kestirdi

Kastamonu'da F.A.'nın tapulu arazisinden geçtiğini belirttiği grup yolunun 140 m2'lik asfaltı kaldırıldı; köylüler yolun daralmasının kaza riskini vurguluyor.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 12:23
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 12:50
Kastamonu'da 'Benim Arazim' Diyen Vatandaş Grup Yolunu Kestirdi

Kastamonu'da grup yolunda arazi tartışması: 140 m2 asfalt söküldü

Kastamonu'da yaşayan F.A., il merkezinden yaklaşık 50 köye ulaşım sağlayan grup köy yolunun bir bölümünün kendi tapulu arazisinden geçtiğini belirterek harekete geçti. Muhtarların ödeme talebini reddetmesi üzerine İl Özel İdaresi'ne başvuran F.A., yolun geçtiği alana ilişkin ücret talep etti; inceleme sonucu talep uygun bulunmadı. Ardından yeniden başvuran F.A. için İl Özel İdaresi ekipleri, tapulu sınırlar içinde kalan yaklaşık 140 metrekare asfalt bölümü sökerek kaldırdı.

Bölge halkının tepkisi ve güvenlik endişesi

Asfaltın kaldırılmasının ardından arsa sahibi sınırları belirlemek amacıyla alana demir kazıklar çaktı. Bölge halkı, grup yolunun daralmasının ulaşımı tehlikeye attığını ve kazalara yol açabileceğini belirterek yetkililerden çözüm istedi.

Merkez ilçeye bağlı Akdoğan köyünde muhtar azalığı yapan Mehmet Ali Bacıroğlu, konunun acil çözüm gerektirdiğini vurgulayarak, "Burada kaza kaçınılmazdır. Yukarıdan gelen araç ile aşağından gelen araç, yol tek şeride düştüğü için çarpışabilir. Özellikle kışın don olursa duramazlar. Bu yüzden burası kazaya sebebiyet verir. Kadastro memuru burasını nasıl yazdı, benim aklım ermedi. Bu yol neredeyse 200 senelik bir yol. Arkadaş müracaat edince İl Özel İdaresi’nden gelerek buradaki asfaltı kestiler. Buradaki kesilen asfaltı iş makinesiyle kaldırdılar. Buradaki yol daraldı, yol daralınca buradan iki aracın geçmesi mümkün değil. Buradan 2 araba gelse kaza kaçınılmaz olur. Çünkü her an burada ölüm var" dedi.

Bacıroğlu, yolun yaklaşık 20 gündür tek şeride düştüğünü ve bölgeye 20-25 gündür ne gelen ne giden olduğunu aktararak yetkililerden çözüme yönelik adım atılmasını talep etti.

Konuyla ilgili olarak İl Özel İdaresi ve ilgili kurumların hangi adımları atacağı ve sorunun nasıl çözüleceği, bölge halkının beklediği yanıtlar arasında yer alıyor.

KASTAMONU’DA BİR VATANDAŞ, TAPULU ARAZİSİNDEN GEÇTİĞİNİ KANITLANDIĞI VE YAKLAŞIK 50 KÖYE ULAŞIM...

KASTAMONU’DA BİR VATANDAŞ, TAPULU ARAZİSİNDEN GEÇTİĞİNİ KANITLANDIĞI VE YAKLAŞIK 50 KÖYE ULAŞIM SAĞLAYAN GRUP YOLUNUN KENDİ MÜLKÜ ÜZERİNDE KALAN KISMINI DİLEKÇE VEREREK KALDIRTTI. BÖLGEDE YAŞAYAN VATANDAŞLAR, DARALAN YOLUN KAZALARA SEBEP OLABİLECEĞİNİ SÖYLEYEREK ÇÖZÜM BULUNMASINI İSTEDİ.

KASTAMONU’DA BİR VATANDAŞ, TAPULU ARAZİSİNDEN GEÇTİĞİNİ KANITLANDIĞI VE YAKLAŞIK 50 KÖYE ULAŞIM...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Balıkesir'de Mobil İkram Aracı Hizmete Alındı
2
Ömer Lütfü Özaytaç Caddesi Yeniden Trafiğe Açıldı
3
Vezirköprü SYDV Mütevelli Heyeti’ne Ahmet Düzenli ve İbrahim Seçgin Seçildi
4
Denizli'nin Asırlık Çınarı: 107 Yaşındaki Fatmana Özarslan Vefat Etti
5
Iğdır'da Mustafa Talha İçin Bağış Gecesi — 27 Aralık 2025
6
Atatürk Üniversitesi Erzurum’u Uluslararası Dil Sınavları Merkezi Yaptı
7
Menteşe'de Gençler Seramik Biblo Boyama Atölyesinde Buluştu

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi