Kastamonu'da 'Benim Arazim' Diyen Vatandaş Grup Yolunu Kestirdi

Kastamonu'da grup yolunda arazi tartışması: 140 m2 asfalt söküldü

Kastamonu'da yaşayan F.A., il merkezinden yaklaşık 50 köye ulaşım sağlayan grup köy yolunun bir bölümünün kendi tapulu arazisinden geçtiğini belirterek harekete geçti. Muhtarların ödeme talebini reddetmesi üzerine İl Özel İdaresi'ne başvuran F.A., yolun geçtiği alana ilişkin ücret talep etti; inceleme sonucu talep uygun bulunmadı. Ardından yeniden başvuran F.A. için İl Özel İdaresi ekipleri, tapulu sınırlar içinde kalan yaklaşık 140 metrekare asfalt bölümü sökerek kaldırdı.

Bölge halkının tepkisi ve güvenlik endişesi

Asfaltın kaldırılmasının ardından arsa sahibi sınırları belirlemek amacıyla alana demir kazıklar çaktı. Bölge halkı, grup yolunun daralmasının ulaşımı tehlikeye attığını ve kazalara yol açabileceğini belirterek yetkililerden çözüm istedi.

Merkez ilçeye bağlı Akdoğan köyünde muhtar azalığı yapan Mehmet Ali Bacıroğlu, konunun acil çözüm gerektirdiğini vurgulayarak, "Burada kaza kaçınılmazdır. Yukarıdan gelen araç ile aşağından gelen araç, yol tek şeride düştüğü için çarpışabilir. Özellikle kışın don olursa duramazlar. Bu yüzden burası kazaya sebebiyet verir. Kadastro memuru burasını nasıl yazdı, benim aklım ermedi. Bu yol neredeyse 200 senelik bir yol. Arkadaş müracaat edince İl Özel İdaresi’nden gelerek buradaki asfaltı kestiler. Buradaki kesilen asfaltı iş makinesiyle kaldırdılar. Buradaki yol daraldı, yol daralınca buradan iki aracın geçmesi mümkün değil. Buradan 2 araba gelse kaza kaçınılmaz olur. Çünkü her an burada ölüm var" dedi.

Bacıroğlu, yolun yaklaşık 20 gündür tek şeride düştüğünü ve bölgeye 20-25 gündür ne gelen ne giden olduğunu aktararak yetkililerden çözüme yönelik adım atılmasını talep etti.

Konuyla ilgili olarak İl Özel İdaresi ve ilgili kurumların hangi adımları atacağı ve sorunun nasıl çözüleceği, bölge halkının beklediği yanıtlar arasında yer alıyor.

