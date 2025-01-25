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Kastamonu ve İstanbul'dan Lise Mezunlarına Belediyeden İş Fırsatı

Kastamonu ve İstanbul'daki belediyeler, lise mezunları için personel alımı yapıyor. Başvuru detayları haberimizde.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 12:05
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 12:05
Kastamonu ve İstanbul'dan Lise Mezunlarına Belediyeden İş Fırsatı

Kastamonu ve İstanbul'dan Lise Mezunlarına İş Fırsatı

Türkiye genelinde belediyeler, personel alım ilanları ile kadrolarını güçlendirmeye devam ediyor. Kastamonu Hanönü Belediyesi ve İstanbul Üsküdar Belediyesi, 2025 Ocak ayının sonlarına yaklaşırken özellikle lise mezunlarına büyük fırsatlar sunuyor. Peki, başvurular nasıl yapılacak? Aranan şartlar neler? İşte detaylar...

Hanönü Belediyesi'nden Lise Mezunlarına İş İmkânı!

Kastamonu'nun Hanönü Belediyesi, personel kadrosunu güçlendirmek amacıyla yeni bir alım ilanı yayımladı. En az lise mezunu adayların başvurabileceği bu ilan, bölgede yaşayan ve kamu sektöründe kariyer hedefi olanlar için kaçırılmayacak bir fırsat teşkil ediyor.

Kastamonu ve İstanbul'dan Lise Mezunlarına Belediyeden İş Fırsatı

Başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekiyor:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
  • Kamu haklarından mahrum olmamak.
  • Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak.
  • En az lise mezunu olmak.
  • Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'ne göre, ilan tarihinden önce en az 1 yıl Hanönü İlçe sınırları içerisinde ikamet etmek.
  • Diksiyonu düzgün ve kılık kıyafetine özen göstermek.
  • En az 5 yıl süreli B sınıfı ehliyete sahip olmak.
  • En az 3 yıl süreli sürücü deneyimine sahip olmak.

Hanönü Belediyesi'ne başvurular, 24 Ocak 2025 tarihine kadar Belediye Başkanlığı binasına şahsen yapılacaktır.

Üsküdar Belediyesi 12 Personel Alacak!

İstanbul’un gözde ilçelerinden Üsküdar Belediyesi, ÜSPER A.Ş. bünyesinde 12 personel alımı yapacağını duyurdu. Farklı pozisyonlardaki alım sayıları şu şekildedir:

  • Yazılım Uzman Yardımcısı - 1
  • Teknik Servis Personeli - 2
  • Sıhhi Tesisatçı - 2
  • Elektrikçi - 2
  • Boyacı - 2
  • Marangoz - 3

Başvuru Şartları ise şu şekildedir:

  • 28.04.2018 tarih ve 30405 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan şartları taşımak.
  • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekliliğe hak kazanmamış olmak.
  • T.C. vatandaşı olmak.
  • Kamu haklarından mahrum olmamak.

Üsküdar Belediyesi’ne başvurular, 31 Ocak 2025 tarihine kadar belirtilen internet adresi üzerinden yapılacaktır.

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