Kavurma eti böyle pişirince lokum gibi oluyor! Usta aşçıların özel sırrı

Kırmızı et protein açısından oldukça zengindir. Proteinin yanı sıra doğal yağlar, demir, çinko ve B12 de içerir. Bu sayede enerji sağlar ve günlük besin ihtiyacınızın çoğunu karşılar. Ancak yemek pişirirken baharat ve marine etme konusunda dikkatli olmanız gerekir. Bu durumda et sert ve kuru kalacaktır. Ustaların ustası Özgür Şef tüm sırlarını birer birer sizlerle paylaştı.

Kırmızı eti iyileştirmek için genellikle zeytinyağı, salça, yoğurt, süt, soğan, sarımsak ve baharat kullanılır. Çünkü Özgür Şef'in dediği gibi bunlar etin tadını alan sinirlere zarar veren ve çiğnendiğinde etin ağzınızda büyümesine neden olan çok güçlü asitlerdir. Malzemeleri karıştırın ve eti bir gece bu karışımda bırakın.





Eğer biftek yapmak isterseniz;

500-600 gram dana şişlik et

1 çay bardağı süt

1 çay bardağı ayçiçek yağı

1 adet rendelenmiş soğan veya sadece suyu

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kekik

Dilerseniz bu malzemelerde sütün yerine yoğurt da kullanabilir veya daha zengin bir lezzet için sarımsak ekleyebilirsiniz.

Etin kurumasını önlemek için saklama koşulları çok önemlidir. . Eti taze tutmak için, hava geçirmez şekilde veya vakumla kapatılarak hava geçirmez hale getirilmesi ve buzdolabında düşük sıcaklıkta saklanması gerekir. Ayrıca etin, alım tarihi dikkate alınarak belirli bir süre içerisinde tüketilmesi gerekmektedir. Etin bozulmasını önlemek için hijyen kurallarına uymak da önemlidir. Et pişirirken ve saklarken temizlik kurallarına dikkat edilmelidir. Bu önlemler etinizin taze ve güvenli kalmasına, besin değeri ve lezzetinin korunmasına yardımcı olacaktır.





"Bir kaşık zeytinyağı sürebilirsiniz"

Eti kızartırken hazırlanan ete bir kaşık zeytinyağı sürün. Bu uygulama etin pişirilmesine çok az zaman kaldığında yapılmalıdır. Doğru ipuçları sayesinde etler hiçbir zaman sertleşmeyecek ve lezzetli tadına varacaksınız.

Daha fazla lezzet için kuyruk yağı önerisi!

Canan Karatay'ın uzun yıllardır tavsiye ettiği kuyruk yağı, artık her ev hanımı tarafından kullanılmaktadır. Kuyruk yağı, doğal olmasının dışında eti yumuşatır ve lezzetini artırır.

"Kırmızı et besin değeri açısından oldukça zengindir"

Dana, koyun gibi hayvanların etlerine kırmızı et denir. 100 gram az yağlı dana eti yaklaşık 20 gram kadar protein ile 8 gram yağ içerir. Aynı miktarda yağlı sığır eti 16 gram yağ ile yaklaşık 18 gram protein içermektedir. 100 gram az yağlı dana eti ortalama 150 kalori içerirken, 100 gram yağsız dana eti yaklaşık 220 kalori içerir.

Bakterilerden korunmak için yıkamayın!

Kırmızı etin, pişirme işlemi sırasında bakteri ve mikroorganizmaları öldürecek kadar yüksek sıcaklıkta pişirildiği için yıkanmasına gerek yoktur. Ayrıca etin yıkanması çiğ etin yüzeysel besin değerini ve lezzetini kaybetmesine sebep olabilir. Bu nedenle kırmızı et genel olarak pişirildikten hemen sonra tüketilmesi gerekiyor. Etin hijyenik şekilde işlenmesi ve hazırlanması, sağlıklı beslenme için yeterli korumadır.