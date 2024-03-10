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Kaynananız gelince mutlaka yapın! Yağ çekmeyen, puf puf kabaran pişi tarifi

En pratik pişi tarifi bu haberde! Dakikalar içinde hazır! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 10.03.2024 21:38
Güncelleme Tarihi: 10.03.2024 21:38
Kaynananız gelince mutlaka yapın! Yağ çekmeyen, puf puf kabaran pişi tarifi

Bu hamur tarifini bir kere denedikten sonra bir daha vazgeçemeyeceksiniz! Kabaran pişi tarifi! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

KABARAN PİŞİ TARİFİ

Kahvaltı sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan pişinin en kolay tarifi bu haberde! Puf puf kabaran pişi yapmak için ihtiyacınız olan malzemeler şu şekilde; 2 su bardağı un, yarım su bardağı süt, yarım su bardağı yoğurt, yarım çay bardağı sıvı yağ, yarım paket kabartma tozu, bir tutam tuz. 

fırında pişi tarifi

İlk olarak bir kaba un, kabartma tozu ve tuz eklenerek karıştırılır. Daha sonra üstüne süt, yoğurt ve sıvı yağ eklenerek ele yapışmayacak bir kıvama gelene kadar yoğrulur. Elde edilen hamurdan ceviz büyüklüğü parçalar koparılarak avuç içiyle şekil verilerek yağlı kağıt serdiğiniz tepsiye dizilir. Üstüne hafifçe bastırılır. Önceden ısıtılan 180 derecelik fırında üstü altın rengine gelene kadar pişirilir. Sıcak veya ılık şekilde servis yapabilirsiniz. İsteğinize bağlı olarak pişileri peynir, zeytin, reçel gibi yan lezzetlerle de tüketebilirsiniz! 

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