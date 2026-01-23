Kayseri Büyükşehir, Karla Mücadelede 10 İlçede 155 Kırsal Mahalle Yolunu Ulaşıma Açtı

Ekipler 24 saat esasına göre sahada, öncelik yüksek rakımlı bölgelerde

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kar yağışı ve tipi sonrası şehir merkezi ile kırsal mahallelerde yürüttüğü yoğun çalışmalarla ulaşımı kesintisiz hale getiriyor. 10 ilçede 155 kırsal mahalle yolu yeniden ulaşıma açılırken, ekipler gece gündüz demeden 24 saat esasına göre sahada görev yapıyor.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatları doğrultusunda teyakkuz halinde görev yapan ekipler, olumsuz hava şartlarında ulaşım aksaklıklarına anında müdahale ediyor. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda 148 personel ve 85 araç görev alıyor. Tipi ve yoğun kar yağışından kapanan yollar açılıyor.

Bünyan’da 11, Develi’de 8, Felahiye’de 8, Kocasinan’da 20, Pınarbaşı’nda 60, Sarıoğlan’da 5, Sarız’da 10, Talas’ta 5, Tomarza’da 13 ve Yahyalı’da 15 olmak üzere toplam 10 ilçe ve bin 240 kilometrelik yol ağına sahip 155 kırsal mahalle yolu ulaşıma açıldı.

Çalışmaların devam ettiği mahalle yolları ise Akkışla’da 4, Bünyan’da 12, Kocasinan’da 4, Özvatan’da 3, Pınarbaşı’nda 96, Sarıoğlan’da 3, Sarız’da 27, Talas’ta 2, Tomarza’da 5 ve Yahyalı’da 2 olmak üzere toplam 158 mahalle yolu olarak kaydedildi. Bölgesel kar yağışı ve tipinin etkisini sürdürmesi nedeniyle yol durumlarının anlık olarak değişebildiği belirtilirken, özellikle yüksek rakımlı ve ulaşımı zor bölgeler öncelikli olarak ele alınıyor.

Kent merkezinde ise Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, 201 personel ve 71 araç ile ana arterler, bulvarlar ve caddelerde kar küreme, yol açma ve genişletme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, gece boyunca sorumluluk alanlarındaki güzergâhlarda sabaha kadar çalışmalarına devam ederek ulaşımın aksamamasını sağladı.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri de 72 personel ile yaya yolları, kaldırımlar, üst geçitler, durak çevreleri ve kamusal alanlarda kar temizliği çalışmalarını titizlikle yürütüyor. Özellikle buzlanma riski bulunan alanlarda tuzlama yapılarak vatandaşların günlük yaşamlarının güvenli bir şekilde sürdürülmesi hedefleniyor.

Şehir merkezi ve kırsal mahallelerde Fen İşleri, Kırsal Hizmetler ile Park ve Bahçeler Daire Başkanlıklarına bağlı ekipler olmak üzere toplam 156 araç ve 421 personel sahada görev yapıyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kış şartlarının etkisini sürdürdüğü günlerde vatandaşların günlük yaşamının aksamaması ve ulaşım güvenliğinin sağlanması amacıyla tüm imkânlarını seferber ederek kış çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.

