Kayseri'de 13. 'Yüzde 100 Ekolojik Pazar' açıldı

Kayseri'de, çoğunluğu kadın olan 30 üreticiden oluşan ve tüm ürünleri sertifikalı "Yüzde 100 Ekolojik Pazar" 13'üncü kez kapılarını açtı. Etkinlik, Kocasinan Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği ve Kapadokya Organik Tarım Üreticileri Birliği Derneği (KAPTAR) iş birliğiyle Erciyesevler Mahallesi'nde kuruldu.

Organizatörler ve üreticiler

Pazarda, çoğunluğu kadın olan 30 aile işletmesi stant açarak organik ürünlerini doğrudan tüketiciye sundu. Etkinlik, doğal üretimi desteklemek ve vatandaşların sağlıklı ürünlere erişimini kolaylaştırmak amacıyla düzenleniyor.

Belediye Başkanı Çolakbayrakdar'ın değerlendirmesi

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, pazarın 13'üncü kez açıldığını belirterek, "Bu işe başladığımız günden itibaren kararlılıkla devam ettik. Vatandaşların özellikle doğal ürünlere ulaşabilmesi için çaba sarf ediyoruz" dedi. Çolakbayrakdar, pazarı "aracısız" ve "doğal ortamda üretilip satılan" bir uygulama olarak tanımladı ve ekledi:

"Buradaki üretim aşamalarının hepsi kontrol altında, tüm ürünler denetleniyor. Denetim neticesinde buraya gelen ürünler akredite olduktan sonra vatandaşa satılıyor. Bütün üreticilerimizin ellerine, emeklerine sağlık. Çünkü doğal üretim yapmak çok kolay bir süreç değil. Başladığımız günden bugüne kadar bu işi yapan 30 çiftçimiz var. Bunların hepsi de aile işletmeleri. Pazarın yaygınlaşması konusunda bize gelen çok talep var. Her noktada tarımı destekliyoruz. Organik tarımı da özellikle destekliyoruz."

KAPTAR Başkanı Bekyürek'in mesajı

KAPTAR Başkanı Yeşim Bekyürek ise pazarın 13 yıldır aralıksız kurulduğunu vurguladı. Bekyürek, pazarın Anadolu'nun en önemli organik pazarlarından biri olduğunu belirterek, "Bir ziraat mühendisi tarafından düzenli olarak denetlenmektedir. Sezon boyunca tüm ürünler sertifikasyon şirketinin kontrolü ve denetimi altındadır" dedi.

Bekyürek sözlerine şöyle devam etti: "Yapılan analizler sonucunda herhangi bir kalıntılı ürün çıktığı zaman o üreticinin pazara girmesi söz konusu değildir. Bu nedenle yüzde 100 güvenerek tüketebileceğiniz son derece sağlıklı ürünleri içeren bu pazara tüm tüketicileri her pazar günü bekliyoruz."