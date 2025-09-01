DOLAR
Kayseri'de Gevher Nesibe Müzesi, Kültür Yolu Festivali'ne Hazırlanıyor

Selçuklu Uygarlığı ve Gevher Nesibe Tıp Tarihi Müzesi, 11 bölümde yenileme ve 62 eserin sergilenmesiyle 6-14 Eylül'deki Kültür Yolu Festivali'ne hazırlanıyor.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 13:49
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 13:49
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç talimatıyla Selçuklu Uygarlığı ve Gevher Nesibe Tıp Tarihi Müzesinde Kültür Yolu Festivali hazırlıklarını hızlandırdı.

Müzedeki yenileme çalışmaları

Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanı Gürcan Senem yaptığı yazılı açıklamada müzede 30 sergi bölümü bulunduğunu, çalışmalar kapsamında 11 bölümde yenileme yapıldığını ve müze depolarında bulunan 62 eserin sergilenmeye başladığını belirtti.

Senem, müzede yürütülen çalışmalardan en dikkati çeken yeniliği New York Metropolitan Müzesi'nde sergilenen Selçuklu eserlerinin görsellerinin yer aldığı bölüm olarak vurguladı: "Burada light boxlarla (ışık kutusu) görselleri vurgulanmış bir şekilde bu önemli ve değerli eserleri ziyaretçilerimiz müzemizde görebilirler."

Halılar, kazı buluntuları ve yeni bölümler

Güncelleme çalışmalarının bir diğer boyutunun halılar olduğunu aktaran Senem, şunları kaydetti: "Orijinalleri Türk ve İslam Eserleri Müzesi’nde yer alan Selçuklu halılarından üçünün 1/3 oranında replikalarını yaptık. Bu halıların örneklerini ziyaretçilerimiz müzemizde görebilecek. Bunun yanında Kızıl Köşk kazı buluntularımızla ilgili özel bir oda yaptık. Darüşşifalarımız, dini yapılar ve inanış odası, simge ve sembol odası, taş eserlerimizle ilgili bölümlerimiz yenilendi. Ayrıca medrese bölümümüzde özellikle Selçuklu kentlerimiz, beylikler dönemine ait sikkelerin görselleri ve Anadolu dışında diğer Selçuklu coğrafyasındaki Selçuklu eserlerinin mimari yapılarının görüldüğü bir bölüm de ortaya koyduk."

Türkiye Kültür Yolu Festivali, 6-14 Eylül tarihlerinde Kayseri'de düzenlenecek.

Kayseri Kültür Yolu Festivali'ne hazırlık kapsamında Selçuklu Uygarlığı ve Gevher Nesibe Tıp Tarihi Müzesi'nde çalışma yapılıyor.

