DOLAR
38,78 -0,02%
EURO
43,43 -0,05%
ALTIN
4.053,71 0,06%
BITCOIN
4.043.359,96 0,34%

Kayseri'de Sağlıkçılardan Görsel Sanat Sergisi

Kayseri Şehir Hastanesi'nde sağlık çalışanları, meslektaşlarını görev başındayken fotoğrafladığı sergi açıldı.

Yayın Tarihi: 13.05.2025 15:34
Güncelleme Tarihi: 13.05.2025 15:34
Kayseri'de Sağlıkçılardan Görsel Sanat Sergisi

Kayseri Şehir Hastanesi'nde Anlamlı Sergi

Kayseri Şehir Hastanesi'nde, sağlık çalışanlarının meslektaşlarını görev sırasında çektiği fotoğraflardan oluşan etkileyici bir sergi açıldı. Fizik tedavi binasında yer alan sergi, hastane çalışanları ve hastalar tarafından büyük ilgiyle gezildi.

Mesleki Anların Sergilendiği Etkinlik

Sergide, doğum, ameliyathane ve hastane odası gibi farklı ortamlarda görev yapan hemşirelerin ve sağlık çalışanlarının 25 özel fotoğrafı sergileniyor. Bu görseller, sağlık çalışanlarının önemli anlarını ve gün içindeki yoğunluklarını gözler önüne seriyor.

Serginin Amacı ve Hazırlık Süreci

Şehir Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcısı Safiye Taşgın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ebeler ve Hemşireler Haftası etkinlikleri kapsamında böyle bir sergi düzenlediklerini belirtti. Taşgın, hastane bünyesinde kurulan Fotoğraf ve Görsel Sanatlar Kulübü aracılığıyla iki ay süren bir çalışmanın ardından bu sergiyi hazırladıklarını ifade etti.

Sanatla Bütünleşen Sağlık Çalışanları

Taşgın, kulüp sayesinde fotoğrafla ilgilenen sağlıkçıların kendilerini ifade etme fırsatı bulduklarını ve bu süreçte, hem sağlıkçı fotoğrafçılara hem de diğer çalışma arkadaşlarına bir nefes olduklarını söyledi. Sergi, gün boyunca ziyaretçilere açık olacak.

Kayseri Şehir Hastanesi'nde, sağlık çalışanlarının meslektaşlarını görev başındayken çektiği...

Kayseri Şehir Hastanesi'nde, sağlık çalışanlarının meslektaşlarını görev başındayken çektiği fotoğraflardan oluşan bir sergi açıldı. Fizik tedavi binasında açılan 25 fotoğrafın yer aldığı sergiyi hem hastane çalışanları hem de hastalar gezdi.

Kayseri Şehir Hastanesi'nde, sağlık çalışanlarının meslektaşlarını görev başındayken çektiği...

Kayseri Şehir Hastanesi'nde, sağlık çalışanlarının meslektaşlarını görev başındayken çektiği fotoğraflardan oluşan bir sergi açıldı. Fizik tedavi binasında açılan 25 fotoğrafın yer aldığı sergiyi hem hastane çalışanları hem de hastalar gezdi.

İLGİLİ HABERLER

Yalova'da Sosyal Butik ile Bedava Alışveriş Fırsatı

İstanbul, Ankara, İzmir: Çifte Zam Geliyor

İstanbul'da Su Kesintisi: İSKİ Hangi İlçeleri Açıkladı?

Afyonkarahisar'da Ekmek Fiyatları %40 Zamlandı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
2. Uluslararası İzmir Sanat ve Antika Fuarı Kapılarını Açtı
2
SAMDOB, 'Masal Şatosu' Müzikalini Sahneye Koyuyor
3
26. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali Başladı
4
Tahtacı Türkmenleri Hıdırellez Geleneğini Yaşattı
5
Ankara'nın Tarihi Köy Camileri Restore Edilmeyi Bekliyor
6
41 kere maşallah sözünün gizemi ortaya çıktı! Meğer bu yüzden deniyormuş
7
İzmir'de 'Buğday Tanesi' Filmi Öğrencilerle Buluştu

Kırıkkale'de Bedava Fide Dağıtımı: İzdiham Yaşandı

İstanbul, Ankara, İzmir: Çifte Zam Geliyor

Bakan Kurum Bursa'da Tarihi Müjdeleri Açıkladı! Kentsel Dönüşümde Yeni Dönem

Afyonkarahisar'da Ekmek Fiyatları %40 Zamlandı!

Kırmızı Alarm: 17 İlde Sel, Dolu ve Fırtına Tehlikesi!

İstanbul'da 13 Mayıs'ta Elektrik Kesintileri Bekleniyor!

İstanbul'da Su Kesintisi: İSKİ Hangi İlçeleri Açıkladı?

İstanbullulara Meteoroloji'den Uyarı: Fırtına ve Sağanak Geliyor!

Yalova'da Sosyal Butik ile Bedava Alışveriş Fırsatı

Çocuğu Olanlara Tarihi Müjde: Evlilik Kredisi Borç Affı Yolda

Konyaaltı Belediyesi'nden Emeklilere Bedava Hizmet İmkanı: Emekli Kart Duyuruldu

Çorum'da Kadın İstihdamını Destekleyen KİPAP Projesi Başlatıldı