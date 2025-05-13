Kayseri'de Sağlıkçılardan Görsel Sanat Sergisi

Kayseri Şehir Hastanesi'nde Anlamlı Sergi

Kayseri Şehir Hastanesi'nde, sağlık çalışanlarının meslektaşlarını görev sırasında çektiği fotoğraflardan oluşan etkileyici bir sergi açıldı. Fizik tedavi binasında yer alan sergi, hastane çalışanları ve hastalar tarafından büyük ilgiyle gezildi.

Mesleki Anların Sergilendiği Etkinlik

Sergide, doğum, ameliyathane ve hastane odası gibi farklı ortamlarda görev yapan hemşirelerin ve sağlık çalışanlarının 25 özel fotoğrafı sergileniyor. Bu görseller, sağlık çalışanlarının önemli anlarını ve gün içindeki yoğunluklarını gözler önüne seriyor.

Serginin Amacı ve Hazırlık Süreci

Şehir Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcısı Safiye Taşgın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ebeler ve Hemşireler Haftası etkinlikleri kapsamında böyle bir sergi düzenlediklerini belirtti. Taşgın, hastane bünyesinde kurulan Fotoğraf ve Görsel Sanatlar Kulübü aracılığıyla iki ay süren bir çalışmanın ardından bu sergiyi hazırladıklarını ifade etti.

Sanatla Bütünleşen Sağlık Çalışanları

Taşgın, kulüp sayesinde fotoğrafla ilgilenen sağlıkçıların kendilerini ifade etme fırsatı bulduklarını ve bu süreçte, hem sağlıkçı fotoğrafçılara hem de diğer çalışma arkadaşlarına bir nefes olduklarını söyledi. Sergi, gün boyunca ziyaretçilere açık olacak.

Kayseri Şehir Hastanesi'nde, sağlık çalışanlarının meslektaşlarını görev başındayken çektiği fotoğraflardan oluşan bir sergi açıldı. Fizik tedavi binasında açılan 25 fotoğrafın yer aldığı sergiyi hem hastane çalışanları hem de hastalar gezdi.

Kayseri Şehir Hastanesi'nde, sağlık çalışanlarının meslektaşlarını görev başındayken çektiği fotoğraflardan oluşan bir sergi açıldı. Fizik tedavi binasında açılan 25 fotoğrafın yer aldığı sergiyi hem hastane çalışanları hem de hastalar gezdi.