Kayseri'deki Huzurevi Sakinleri Hobi Bahçeleriyle Terapi Sağlıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Hacı-Rukiye Gazioğlu Huzurevi, misafirlerine sunduğu 30 hobi bahçesi ile huzur dolu anlar yaşatıyor. Huzurevi sakinleri, bu bahçelerde vakit geçirerek hem sosyal hem de psikolojik olarak destek buluyor.

Huzurevi Bahçesi'nde kurulan hobi bahçeleri sayesinde yaşlı vatandaşlar, tarım yapmanın yanı sıra doğayla yeniden bağ kuruyor. Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, huzurevi sakinlerinin yetiştirdikleri ürünlerin bakımını büyük bir şevkle yaptıkları, hasat günlerinin ise tatlı bir heyecanla beklediği belirtildi.

Huzurevi Müdürü'nden Açıklama

Hacı-Rukiye Gazioğlu Huzurevi Müdürü Mehmet Akbaş, hobi bahçelerinin tamamen yaşlılara tahsis edildiğini belirtti. Akbaş, "Yaklaşık 30 hobi bahçemiz var. Yaşlılarımız burada hem terapi görüyor hem de keyifli vakit geçiriyor. Gübreleme, fide dikimi ve sulama gibi süreçlerde destek oluyoruz ama tüm emek onların. Onlar için burası, hayatla bağlarını güçlendiren bir alan," dedi.

Sakinlerden Hobi Bahçesi Deneyimleri

69 yaşındaki Ali Bozkurt, bahçesinde domates, biber ve salatalık yetiştirdiğini aktarırken; 65 yaşındaki Ahmet Keşlioğlu ise hobi bahçesinde vakit geçirmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi. Bu etkinlikler, yaşlıların hem bedensel hem de ruhsal sağlığına büyük katkı sağlıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Hacı-Rukiye Gazioğlu Huzurevi'nde yaşayan misafirler, kendilerine tahsis edilen 30 hobi bahçesinde keyifli vakit geçiriyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Hacı-Rukiye Gazioğlu Huzurevi'nde yaşayan misafirler, kendilerine tahsis edilen 30 hobi bahçesinde keyifli vakit geçiriyor.