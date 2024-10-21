Kayseri Kitap Fuarı Rekor Kırdı

Kayseri Kitap Fuarı’na Yoğun İlgi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 7. Kayseri Kitap Fuarı, 1 milyon 85 bin 214 ziyaretçi ile büyük bir ilgi gördü. 11 Ekim'de başlamış olan fuar, 20 Ekim tarihine kadar devam etti.

Fuarın Detayları

Dünya Ticaret Merkezi'nde gerçekleşen bu etkinlikte, 10 günde toplam 1 milyon 85 bin 214 kişi fuar alanına katılım sağladı. Katılımcılar, 412 yayınevi ve 513 yazarla bir araya gelerek 3 milyonu aşkın kitabı keşfetme fırsatı buldu.

Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan Açıklama

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "7. Kayseri Kitap Fuarı’nda rekorlar güncellenmeye devam ediyor. 1 milyon 85 bin 214 ziyaretçi sayısıyla büyük bir başarıya imza attık. Tüm misafirlerimize teşekkür ediyoruz. Okuyan ve okutan şehir Kayseri'mize çok yakışan bu rekoru gururla paylaşıyoruz." şeklinde konuştu.

Söyleşi ve İmza Etkinlikleri

Fuar süresince düzenlenen söyleşiler ve imza etkinlikleri, kitap tutkunları için zengin bir içerik sundu. Katılımcılar, hayranlık duydukları yazarlarla buluşma fırsatı yakaladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 7. Kayseri Kitap Fuarı, 1 milyon 85 bin 214 ziyaretçiyi ağırladı.