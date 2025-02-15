Kayserili Ustanın Tarihi Medreseye Kardan Alaeddin Keykubad Heykeli

Kayseri'de Tarihi Sanat Eseri: Kardan Alaeddin Keykubad Heykeli

Kayserili taş oyma ustası Ali Akargöl, tarihi Hunat Hatun Medresesi'nin bahçesinde Anadolu Selçuklu Sultanı 1. Alaeddin Keykubad'ın kardan heykelini yaptı. Bu çarpıcı eser, medresenin kapısından içeri giren ziyaretçileri karşılıyor.

Bir Selçuklu Eseri Olarak Tasarlandı

Büyükşehir Belediyesinin yaptığı açıklamada, Akargöl'ün medresedeki küçük atölyesinin yanı sıra, Kültepe Ören Yeri'nden çıkan tabletlerin replikalarını imal ettiği de belirtildi. Heykelin tamamen Selçuklu tarzında yapıldığı vurgulanarak, Akargöl, şu ifadeleri kullandı: "Bir Selçuklu çinisi kondurdum. Kaidenin üzerine Alaeddin Keykubad, arka planda yine bir Selçuklu kemeri ve onun üzerinde bir Selçuklu kartalı yaptım. Bütün olarak kompozisyon halinde çalıştım. Sultanın kabri burada. Dolayısıyla kendisini çalışmamızın iyi olacağını düşündüm."

Sanatseverleri Bekliyor

Ali Akargöl, 8 Şubat’ta aynı mekanda ünlü mimar Mimar Sinan'ın kardan heykelini de yaptığını anımsatarak, Hunat Hatun Medresesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde yer alan bu iki heykelin sanatseverleri beklediğini ifade etti.

Taş oyma sanatçısı Ali Akargöl, Kayseri'deki tarihi Hunat Hatun Medresesi'nin bahçesine Anadolu Selçuklu Sultanı 1. Alaeddin Keykubad'ın kardan heykelini yaptı.

Taş oyma sanatçısı Ali Akargöl, Kayseri'deki tarihi Hunat Hatun Medresesi'nin bahçesine Anadolu Selçuklu Sultanı 1. Alaeddin Keykubad'ın kardan heykelini yaptı.