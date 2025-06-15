Kazdağları'nda Unutulmaz 'Baba-Çocuk Doğa Kampı' Etkinliği

Tarım ve Orman Bakanlığı, Babalar Günü dolayısıyla Balıkesir'in Edremit ilçesinde bulunan Kazdağları'nda "Baba-Çocuk Doğa Kampı" etkinliği düzenledi.

Etkinlik, doğayla iç içe eğlenceli anların yaşandığı iki gün boyunca katılımcılara unutulmaz anlar sundu. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen kamp, 2025 Aile Yılı etkinlikleri çerçevesinde Kazdağları'nın 800 rakımlı Tozlu Yaylası'nda gerçekleştirildi. Burada, babalar ve çocuklar doğa yürüyüşleri yapmanın yanı sıra çeşitli atölye çalışmalarına katıldı.

Doğada Eğlenceli Aktiviteler

Kamp süresince düzenlenen halat çekme, çuval yarışı ve doğada yön bulma (oryantiring) yarışları, babalar ve çocuklar için oldukça keyifli geçti. Ayrıca katılımcılar, kuş gözlemleri gibi aktivitelerle de doğayı daha yakından tanıma fırsatı buldu. Akşam saatlerinde kamp ateşi etrafında bir araya gelen aileler, hoş sohbetler eşliğinde keyifli bir zaman geçirdi.

Edremit Kaymakamı'ndan Önemli Mesaj

Etkinlikte söz alan Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, 2025 yılının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde "Aile Yılı" olarak ilan edildiğini hatırlatarak, tüm babaların gününü kutladı. "Tarım ve Orman Bakanlığımız, Türkiye'nin en güzide noktalarından biri olan Kazdağları'nda coğrafi güzelliğin içerisinde Babalar Günü'nü kutlamak üzere iki gün boyunca çeşitli faaliyetlerde bulundu" dedi.

Katılımcıların Düşünceleri

Çanakkale'den katılan İsmail Çalışkan, çocuğuyla doğada vakit geçirmenin mutluluğunu dile getirerek etkinliği düzenleyenlere teşekkür etti. Bursa'dan kampa katılan Miray Sena Murat ise etkinlikte kazandığı birinciliği babasına hediye ettiğini belirtti. "Çok eğlenceli, güzel geçiyor zamanımız. Şimdi uçurtma etkinliğimiz olacak. Halat çekmeyi çok yapamadım ama çuval yarışında fark attım" dedi.

Ayrıca, babasıyla Kazdağları'ndaki kampa katılan Ayşe Mine Arslankurt, doğayla iç içe vakit geçirmekten ve gördükleri böcekler, hayvanlar hakkında çok mutlu olduğunu ifade etti. "Çok güzel" diye ekledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Babalar Günü dolayısıyla Kazdağları'nda "Baba-Çocuk Doğa Kampı" etkinliği gerçekleştirdi. Balıkesir'in Edremit ilçesinde gerçekleştirilen kampta, babalar ve çocuklar, doğayla iç içe, eğlenceli anlar yaşadı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından "2025 Aile Yılı" etkinlikleri kapsamında, Kazdağları'nın 800 rakımlı Tozlu Yaylası'nda kurulan kampta, katılımcılar doğa yürüyüşleri yaptı ve çeşitli atölye çalışmalarına katıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Babalar Günü dolayısıyla Kazdağları'nda "Baba-Çocuk Doğa Kampı" etkinliği gerçekleştirdi. Balıkesir'in Edremit ilçesinde gerçekleştirilen kampta, babalar ve çocuklar, doğayla iç içe, eğlenceli anlar yaşadı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından "2025 Aile Yılı" etkinlikleri kapsamında, Kazdağları'nın 800 rakımlı Tozlu Yaylası'nda kurulan kampta, katılımcılar doğa yürüyüşleri yaptı ve çeşitli atölye çalışmalarına katıldı.