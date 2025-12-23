DOLAR
SANKO Üniversitesi’nden Gaziantep’in 104. Kurtuluş Yılı Mesajı — Dr. Yıldırım ve Prof. Dr. Dağlı

SANKO Üniversitesi yöneticileri, Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümünde şehitleri andı, birlik ve cesareti vurguladı.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 15:12
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 15:12
SANKO Üniversitesi'nden Gaziantep'in 104. Kurtuluş Yılı Mesajı — Dr. Yıldırım ve Prof. Dr. Dağlı

SANKO Üniversitesi’nden Gaziantep’in 104. Kurtuluş Yılı Mesajı

SANKO Üniversitesi Genel Sekreteri Dr. Yusuf Ziya Yıldırım ve Rektör Prof. Dr. Güner Dağlı, Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 104’üncü yıl dönümü dolayısıyla yayımladıkları mesajlarla kent halkının kahramanlık tarihini andı ve kurtuluşun önemine dikkat çekti.

Dr. Yıldırım: Gaziantepliler dünya çapında örnek bir kahramanlık gösterdi

Anadolu Sağlık İşletmeleri (ASİD) Genel Başkanı ve SANKO Üniversitesi Genel Sekreteri Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, Gazianteplilerin bağımsızlık mücadelesinin Türk Milleti’ne ilham verdiğini ve dünyaya örnek teşkil ettiğini vurguladı. Dr. Yıldırım, yayımladığı mesajda şunları kaydetti:

"Vatan toprağını savunurken her türlü yokluğa karşı kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla tek yürek olup kenetlenen Gaziantepliler, 6 bin 317 şehit vermiş ama şehirlerini düşmana bırakmamıştır."

Dr. Yıldırım, ayrıca Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Gaziantep savunmasına ilişkin sözlerini hatırlatarak, "Ben Anteplilerin gözlerinden nasıl öpmem ki? Onlar yalnız Antep’i değil, bütün Türkiye’yi kurtardılar" ifadesini aktardı. Mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile aziz şehitlerin rahmetle ve minnetle anıldığını, gazilere şükran sunulduğunu belirtti.

Prof. Dr. Dağlı: 25 Aralık bağımsızlık ateşinin yandığı gündür

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, yayımladığı mesajda 25 Aralık 1921 tarihini işaret ederek ‘‘25 Aralık 1921, bağımsızlık ateşinin yandığı gündür’’ dedi. Prof. Dr. Dağlı, Gazianteplilerin kazandığı destansı zaferin Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük iradesinin güçlü sembollerinden biri olduğunu vurguladı.

Dağlı, Gaziantep halkının gösterdiği birlik, cesaret ve vatan sevgisinin dünya tarihinde nadir görülen bir direniş örneği olduğunu belirterek, şehitlerin kanlarıyla yazılan kahramanlık öyküsünün hem ilham verdiğini hem de sorumluluk yüklediğini ifade etti. SANKO Üniversitesi olarak geçmişten aldıkları güçle bu mirası yaşatmak ve genç kuşaklara doğru şekilde aktarmak için çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Mesajında, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Antep Savunması kahramanları ile vatan uğruna can veren tüm şehit ve gazilerin rahmet, minnet ve saygıyla anıldığını belirtti ve Gaziantep’in Kurtuluşunun 104’üncü yıl dönümünü kutladı.

