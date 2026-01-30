KBÜ, Kardemir MEROS Atığını Enerji Verimli Faz Değiştiren Yapı Malzemesine Dönüştürüyor

KBÜ, Kardemir MEROS atığını enerji verimli yapı malzemesine dönüştürüyor

Karabük Üniversitesi (KBÜ), sanayi kaynaklı atıkları yapı sektöründe değerlendirerek sürdürülebilir mimarlığa katkı sunmayı amaçlayan bir araştırma projesi yürütüyor.

Projenin hedefi ve kapsamı

Proje, Kardemir demir çelik fabrikasının sinter tesislerinden çıkan ve yıllık yaklaşık 50 bin ton üretilen MEROS atığı (sinter külü)nın yeniden kullanımına odaklanıyor. Amaç, bu atığı enerji verimli, faz değiştiren bir yapı malzemesine dönüştürerek duvar ve cephe sistemlerine entegre edilebilecek çözümler geliştirmek.

Deneysel bulgular ve uygulama

Ön testlerde, MEROS atığının ısıyı depolayıp geri salma özelliğinin malzeme geliştirme sürecinde kullanılabileceği belirlendi. Geliştirilecek malzemenin duvar ve cephe sistemlerinde kullanılmasıyla iç mekan sıcaklık dengesinin sağlanması ve pasif ısıtma-soğutma ile binalarda enerji tüketiminin azaltılması hedefleniyor.

Destek ve ekip

Proje, TÜBİTAK 1002 Hızlı Destek Programı ve 1002-A Modülü kapsamında destek almaya hak kazandı. Çalışma, Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Merve Tuna Kayılı danışmanlığında, Arş. Gör. Ebru Kılıç Bakırhan tarafından yürütülüyor.

Doç. Dr. Merve Tuna Kayılı, projenin hem enerji verimliliği hem de döngüsel ekonomi açısından önem taşıdığını vurguladı ve sanayi atıklarının yeniden değerlendirilmesinin sürdürülebilir mimarlık için önemli bir adım olduğunu belirtti.

Beklenen sonuçlar

Çalışmanın tamamlanmasıyla enerji verimliliği yüksek ve çevresel etkisi azalmış yapı malzemelerinin geliştirilmesi planlanıyor. Projenin, atık yönetimine yönelik örnek bir model oluşturması hedefleniyor.

