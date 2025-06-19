Kedrai Antik Kenti'nde 2025 Kazıları Başlıyor

Kedrai Antik Kenti'nde Kazı Çalışmaları 2025'te Başlıyor

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Çamlı Mahallesi'nde yer alan Sedir Adası'ndaki Kedrai Antik Kenti'nde, 2025 yılı kazı çalışmaları 23 Haziran'da başlayacak.

Bu önemli proje, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kazı statüsü kazanmış olup, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen Geleceğe Miras Projesi kapsamındadır. Kazılar, Marmaris Ticaret Odası (MTO) sponsorluğunda yürütülecek.

Kazı Çalışmaları ve Önemli Gelişmeler

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Sevilay Zeynep Yıldız başkanlığında gerçekleştirilecek kazı çalışmaları, antik kentte kazı, çevre düzenleme, koruma ve konservasyon faaliyetlerini içerecek.

Marmaris Ticaret Odasından yapılan yazılı açıklamada, geçen yıl başlatılan tiyatro geç dönem yapı kompleksi ve doğu tepesi alanındaki kazıların bu yıl da derinleşerek devam edeceği belirtildi.

Büyük Bazilika Alanında Yeni Araştırmalar

Açıklamada ayrıca, bu yıl büyük bazilika alanında yeni arkeolojik araştırmalara başlanarak kentin yapısının daha çok gün yüzüne çıkacağı ifade edildi. Bir zamanlar sadece Kleopatra Plajı ile tanınan Sedir Adası, artık sürdürülebilir tarihi ve doğal miras alanı kimliğiyle Marmaris'in kültür vizyonuna yön verecek.

Son olarak, Atlas Dergisi'nin Temmuz 2025 sayısında Kedrai Antik Kenti'nin özel bir dosya ile yer alacağı vurgulandı. Kazı başkanı Dr. Sevilay Zeynep Yıldız ve ekibine ayrıca Atlas Dergisi’ne teşekkür edildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinin Çamlı Mahallesi'nden teknelerle ulaşım sağlanan Sedir Adası'ndaki Kedrai Antik Kenti'nde 2025 yılı kazı çalışmaları 23 Haziran'da başlayacak.

Muğla'nın Marmaris ilçesinin Çamlı Mahallesi'nden teknelerle ulaşım sağlanan Sedir Adası'ndaki Kedrai Antik Kenti'nde 2025 yılı kazı çalışmaları 23 Haziran'da başlayacak.