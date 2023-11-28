Kekinizin Kabarmasını Sağlayacak Mucizevi İkili

Kekinizi kabartacak iki malzeme: Karbonat ve limon. Bu ikiliyi karıştırın, kek hamurunuza ekleyin ve fırında pişirin. Kekiniz sünger gibi olacak. Deneyin, görün!

Kekinizin Kabarmasını Sağlayacak Mucizevi İkili
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Kekinizin kabarmasını sağlayacak mucizevi ikili: Karbonat ve limon

Kek yaparken kekinizin kabarmasını istiyorsanız, size çok basit bir yöntem öneriyoruz. Sadece iki malzeme ile kekiniz sünger gibi olacak. İşte detaylar…

Kek yapmanın en önemli aşaması, kekin kabarmasıdır. Kabarmayan bir kek, hem görüntü hem de lezzet açısından istediğimiz sonucu vermez. Peki, kekinizin kabarmasını nasıl sağlayabilirsiniz? Cevabı çok kolay: Karbonat ve limon.

Kekinizin Kabarmasını Sağlayacak Mucizevi İkili

Bu iki malzeme, kek hamurunuza eklediğinizde, birbirleriyle etkileşime girer ve kabartıcı bir etki yaratır. Böylece kekiniz, fırında kabarır ve yumuşacık olur. Peki, bu iki malzemeyi nasıl kullanacaksınız? İşte yapmanız gerekenler:

  • 1 çay kaşığı karbonat
  • 5 damla limon suyu

Kekinizin Kabarmasını Sağlayacak Mucizevi İkili

Bu iki malzemeyi bir kasede karıştırın ve köpürmesini bekleyin. Köpüren karışımı, kek hamurunuza ekleyin ve iyice karıştırın. Sonra kek hamurunuzu, yağlanmış bir kek kalıbına dökün ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişirin. Kekinizin kabardığını ve nefis koktuğunu göreceksiniz.

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