Kemer’de Sağanakta Mahsur Kalan 14 Kişi Jandarma Tarafından Kurtarıldı

Ekipler vatandaşları ve hayvanları güvenli alana ulaştırdı

Antalya’nın Kemer ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle mahsur kalan 14 kişi, jandarma ekiplerinin desteğiyle kurtarıldı.

Ulupınar Mahallesi’nde, Meryem A. ve Gamze T. isimli şahıslar yoğun yağış nedeniyle mahsur kaldıklarını bildirerek jandarmadan yardım istedi. Jandarma ekiplerinin müdahalesiyle şahıslar bulunduğu yerden alınarak konakladıkları yere bırakıldı.

Çamyuva Mahallesi’nde ise 2 yatalak kadın, 1 bebek, 4 çocuk ve 5 yaşlı erkek olmak üzere toplam 12 vatandaş ikametlerinde mahsur kaldıklarını belirterek yardım talep etti. Mahsur kalanlar, jandarma desteği ve iş makinesi ile bulundukları yerden alınarak güvenli bölgeye çıkarıldı.

Kuzdere Mahallesi’nden gelen ihbarda, Hakan Karaaslan adlı vatandaşın yoğun yağış nedeniyle küçükbaş hayvanlarının ahırda mahsur kaldığı bildirildi. Jandarma ekipleri seferber olarak 5 küçükbaş hayvanı bulunduğu yerden alıp güvenli alana taşıdı.

