Kestaneyi muz gibi soymanın formülü! İçi lokum gibi pişiyor, anında kabuğundan çıkıyor

Kestane pişirirken dikkate almanız gereken önemli tüyolar! Sokak satıcılarının ustalığıyla aynı lezzeti yakalamak için izlemeniz gereken pratik yöntemler işte haberimizde...

Kestaneyi muz gibi soymanın formülü! İçi lokum gibi pişiyor, anında kabuğundan çıkıyor
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Kestane ağacının dikkat çekici bir özelliği meyveleri. Kabuklu yapısı altında tatlı ve besleyici bir et barındıran kestane, taze olarak tüketilebildiği gibi çeşitli yemeklerde de kullanılan bir besin kaynağı. Özellikle kış aylarında, sıcak kestane satıcılarını sokaklarda görmek mümkün.

Besleyici özellikleri yanında, kestane sağlık açısından birçok fayda sağlar. İçerdiği lifler sindirim sistemini düzenlerken, C vitamini ve antioksidanlar bağışıklık sistemini güçlendirir. Ayrıca, demir, potasyum, magnezyum gibi mineraller ve B vitaminleri açısından zengin olan kestane, düzenli tüketildiğinde sağlıklı bir yaşam için önemli bir katkı sunar.

Peki, kestane nasıl pişirilir? Kestanelerin faydalarını öğrendikten sonra, pişirme yöntemlerine göz atalım:

Fırında Kestane

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Kestanelere çizik atın ve soğuk su içinde bekletin. Fırını 200 dereceye ayarlayın, kestaneleri fırın tepsisine dizin ve 25-30 dakika pişirin.

Haşlama Kestane

haşlama kestane nasıl pişirlir

Çizik atılmış kestaneleri tencereye alın ve üzerine su ilave ederek 30-35 dakika kısık ateşte haşlayın. Sonrasında suyu süzün, kabuklarından ayırın ve servis yapın.

Tavada Kestane

kestane tavada

Kestaneleri çizik atın, soğuk su içinde bekletin ve ardından tavada orta ateşte pişirin. Yarım çay bardağı suyu kestanelerin üzerine serpip, ara ara karıştırarak 20-25 dakika kadar kabuklarından ayrılana kadar pişirin. Sıcak olarak servis edin.

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