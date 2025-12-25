Kıbrıs Gazisi Duran Sırtıkara Son Yolculuğuna Uğurlandı

Tokat’ta vefat eden Kıbrıs Gazisi Duran Sırtıkara için düzenlenen cenaze töreniyle veda edildi. Merhum gazinin cenazesi, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Cenaze Töreni

Cenaze, Tokat merkeze bağlı Alan Köyü’nde defnedildi. Tören, ailesi ve köy halkının yanı sıra çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleşti.

Katılımcılar

Törene Tokat Valisi Abdullah Köklü, Tokat Milletvekili Cüneyt Aldemir, merhum gazinin ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Katılımcılar, Sırtıkara için saygı ve minnet duygularını dile getirdi.

