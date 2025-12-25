DOLAR
Kuşadası'nda Sokak Hayvanları İçin 'Doğal Yaşam Alanı' Projesi Başlıyor

Kuşadası Belediyesi, Yaylaköy'de kısırlaştırılan sokak hayvanlarının sahiplendirilene kadar doğal ve konforlu bir ortamda kalacağı 'Doğal Yaşam Alanı' için arazi incelemesi yaptı.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 18:49
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 19:27
Kuşadası Belediyesi, kısırlaştırılan can dostların sahiplendirilmeye kadar doğal ve konforlu bir ortamda kalabilmelerini sağlamak amacıyla yeni bir adım attı. Bu kapsamda Başkan Ömer Günel, Yaylaköy Mahallesi'nde planlanan Doğal Yaşam Alanı arazilerinde incelemelerde bulundu.

Belediye, "hayvan dostu kent" hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürürken, bir süre önce kurulan Veteriner İşleri Müdürlüğü üzerinden can dostların sağlığı ve konforu için yeni projeler üretiyor. Proje; kısırlaştırılan ve kayıt altına alınan sokak köpeklerinin, sahiplendirilinceye kadar özgür ve doğal bir ortamda kalmasını amaçlıyor.

Başkan Ömer Günel şu ifadeleri kullandı: "Sokak hayvanlarımızın ömürlük sıcak yuvalarına kavuşana kadar kafes veya padok içerisinde değil de özgürce dolaşabilecekleri bir alanda yaşamalarını istiyoruz. Doğal Yaşam Alanı projemiz gerçekleştiğinde can dostlarımızın konforuna da önemli bir katkı sunacak. Bugün de Yaylaköy Mahallesi’nde Doğal Yaşam Alanı yapmayı planladığımız arazilere baktık. Eğer gerekli kurumlardan onay gelir de araziler bize tahsis edilirse sokak hayvanları için yine Türkiye’ye örnek olacak bir Doğal Yaşam Alanı yapacağız"

Belediye yetkilileri, gerekli kurum onaylarının ve arazi tahsisinin ardından projenin hayata geçirilmesiyle Kuşadası'nda sokak hayvanları için örnek bir uygulamanın ortaya çıkmasını hedefliyor.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı