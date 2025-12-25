DOLAR
Kozan'da 'Geleceğe Nefes': Şehit ve Gazi İsimli Fidanlar Yeşeriyor

Adana Kozan'da yangından zarar gören ormanlık alana, Kozan Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği ile Bucak Ortaokulu'nun ortak çalışmasıyla şehit ve gazi isimli fidanlar dikildi.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 18:49
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 18:49
Kozan'da "Geleceğe Nefes" ile Şehit ve Gazi İsimli Fidanlar Toprakla Buluştu

Adana'nın Kozan ilçesinde yangın sonrası küle dönen ormanlık alanda, Kozan Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği koordinesinde düzenlenen fidan dikimi etkinliğiyle şehit ve gazilerin isimleri yaşatılacak fidanlar toprakla buluştu.

Etkinlik ve katılımcılar

Etkinlikte Kozan Bucak Ortaokulu öğretmenleri, öğrencileri, şehit yakınları ve gaziler bir araya geldi. Kozan Köseli Mahallesi'nde geçmişte meydana gelen orman yangınlarından zarar gören alana fidan dikimi gerçekleştirildi.

Her fidana bir kahraman ismi

"Geleceğe Nefes" sloganıyla düzenlenen çalışmada her bir fidana Kozanlı bir şehit veya gazinin ismi verildi. Dikilen fidanların üzerine isim levhaları asılırken, öğrenciler vatan savunmasında canını ortaya koyan kahramanların isimlerini yaşatmanın gururunu yaşadı.

Şehit aileleri, evlatlarının adının bu fidanlarla büyüyecek olmasından memnuniyetlerini dile getirdi ve duygusal anlar yaşandı.

Yetkilinin mesajı

Kozan Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Gazi Ali Rumi Küntaş, etkinliğin çevre bilinci oluşturmak ve milli değerlere sahip çıkmak açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "Yanan orman alanlarımızı yeşertirken, bu topraklar için canını feda eden kahramanlarımızı da unutmadık. Her fidan bir can, her isim bir onur vesilesidir. Bu etkinliğe destek veren Bucak Ortaokulu ailesine teşekkür ediyoruz," dedi.

Etkinlik, dikilen fidanların ardından toplu fotoğraf çekimi ve dualar eşliğinde sona erdi.

