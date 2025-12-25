Datça'da Sağanak: Kızlan'da Yollar Göl Oldu, İş Yeri Su Altında

Yoğun yağış hayatı olumsuz etkiledi

Muğla'nın Datça ilçesinde etkili olan sağanak yağış, özellikle Kızlan Mahallesi'nde yaşamı felç etti.

Sağanakla birlikte sokaklar kısa sürede suyla dolarken, birçok ev ve iş yerinde su baskını meydana geldi. Yollar adeta göle döndü; araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti, bir otomobil ve motosiklet büyük zarar gördü.

Kızlan Mahallesi'nde bulunan bir iş yeri dakikalar içinde tamamen suyla doldu. Yükselen su seviyesi iş yerindeki eşyaları adeta yuttu; beyaz eşya ve mobilyalar su altında kaldı.

Yağışın ardından belediye ekipleri bölgeye sevk edildi ve temizleme ile müdahale çalışmalarına başlandı.

DATÇA’DA SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLDU