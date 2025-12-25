DOLAR
Datça'da Sağanak: Kızlan'da Yollar Göl Oldu, İş Yeri Su Altında

Datça Kızlan Mahallesi'nde etkili sağanak yağış yolları göle çevirdi; ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı, birçok eşya zarar gördü.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 18:54
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 18:54
Yoğun yağış hayatı olumsuz etkiledi

Muğla'nın Datça ilçesinde etkili olan sağanak yağış, özellikle Kızlan Mahallesi'nde yaşamı felç etti.

Sağanakla birlikte sokaklar kısa sürede suyla dolarken, birçok ev ve iş yerinde su baskını meydana geldi. Yollar adeta göle döndü; araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti, bir otomobil ve motosiklet büyük zarar gördü.

Kızlan Mahallesi'nde bulunan bir iş yeri dakikalar içinde tamamen suyla doldu. Yükselen su seviyesi iş yerindeki eşyaları adeta yuttu; beyaz eşya ve mobilyalar su altında kaldı.

Yağışın ardından belediye ekipleri bölgeye sevk edildi ve temizleme ile müdahale çalışmalarına başlandı.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

