Yozgat Belediyesi Cari Açığı Sıfırladı: Başkan Kazım Arslan İki Yıllık Faaliyetleri Açıkladı

Yozgat Belediyesi cari açığını kapattı

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, iki yıllık görev süresinde yaptığı çalışmaları kamuoyuna duyurdu. Toplantı Yozgat Büyük Sinema Salonu’nda gerçekleştirildi.

Su Sorunu ve Sondaj Çalışmaları

Başkan Arslan konuşmasına gündemde önemli bir yer tutan su problemiyle başladı: "Su üzerinden gündelik siyaset yapmak hiç kimseye bir şey kazandırmaz. Maalesef su kaynakları çok az olan bir ilde yaşıyoruz ve suyumuz yok. Bunun dışında konuşulan her şey algı oluşturmaktır."

Arslan, yapılan sondaj çalışmalarına ilişkin somut veriler paylaştı: "Dün Nohutlu’daki su depomuza yakın bir yerde bir sondaj vurduk, saniyede 5 litre su aldık. Bugün Fatih Mahallesi’nde bir sondaj vurduk, saniyede 8 litre su da oradan aldık. Yozgat’ta su bulabileceğimiz her yerde sondaj yapıyoruz."

Mali Durum: Cari Açığın Sıfırlanması

Her yıl Yozgatlılara hesap vermeyi planladığını belirten Başkan Arslan, mali gelişmeleri şu rakamlarla özetledi: "2023’te cari açığımız yüzde 45’ti. 2024’te cari açığımız yüzde 5,4 idi. Şimdi cari açığı kapatıp artıya geçtik. Geldiğimiz noktada yüzde 45 cari açık sıfırlanmış ve artıdayız" dedi.

Yürütülen Projeler

Arslan, belediyenin yürüttüğü altyapı ve yol projeleri hakkında bilgi verdi. Anılan projeler arasında Nohutlu Tepe’ye yapılan yol çalışması, Kuzey Park yolu, Kent Park Kavşağı, TOKİ sanayi bağlantısı yolu, çeşitli bulvar çalışmaları ve konak çalışmaları bulunuyor. Başkan, Yozgat’ın farklı bölgelerini bulvar ve caddelerle buluşturacaklarını vurguladı.

Toplantının sonunda Başkan Arslan, projelere katkı sunan tüm kişi ve kurumlara teşekkür ederek sözlerini tamamladı.

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANI KAZIM ARSLAN İKİ YILLIK GÖREV SÜRESİNDE YAPTIĞI ÇALIŞMALARI KAMUOYUNA DUYURDU.-