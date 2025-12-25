DOLAR
42,84 -0,02%
EURO
50,38 -0,36%
ALTIN
6.169,96 -0,03%
BITCOIN
3.780.367,21 -0,78%

Yozgat Belediyesi Cari Açığı Sıfırladı: Başkan Kazım Arslan İki Yıllık Faaliyetleri Açıkladı

Kazım Arslan, iki yıllık çalışmalarını açıkladı; Yozgat Belediyesi cari açığı sıfırladı ve su için yeni sondajlardan verim alındığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 18:51
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 19:19
Yozgat Belediyesi Cari Açığı Sıfırladı: Başkan Kazım Arslan İki Yıllık Faaliyetleri Açıkladı

Yozgat Belediyesi cari açığını kapattı

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, iki yıllık görev süresinde yaptığı çalışmaları kamuoyuna duyurdu. Toplantı Yozgat Büyük Sinema Salonu’nda gerçekleştirildi.

Su Sorunu ve Sondaj Çalışmaları

Başkan Arslan konuşmasına gündemde önemli bir yer tutan su problemiyle başladı: "Su üzerinden gündelik siyaset yapmak hiç kimseye bir şey kazandırmaz. Maalesef su kaynakları çok az olan bir ilde yaşıyoruz ve suyumuz yok. Bunun dışında konuşulan her şey algı oluşturmaktır."

Arslan, yapılan sondaj çalışmalarına ilişkin somut veriler paylaştı: "Dün Nohutlu’daki su depomuza yakın bir yerde bir sondaj vurduk, saniyede 5 litre su aldık. Bugün Fatih Mahallesi’nde bir sondaj vurduk, saniyede 8 litre su da oradan aldık. Yozgat’ta su bulabileceğimiz her yerde sondaj yapıyoruz."

Mali Durum: Cari Açığın Sıfırlanması

Her yıl Yozgatlılara hesap vermeyi planladığını belirten Başkan Arslan, mali gelişmeleri şu rakamlarla özetledi: "2023’te cari açığımız yüzde 45’ti. 2024’te cari açığımız yüzde 5,4 idi. Şimdi cari açığı kapatıp artıya geçtik. Geldiğimiz noktada yüzde 45 cari açık sıfırlanmış ve artıdayız" dedi.

Yürütülen Projeler

Arslan, belediyenin yürüttüğü altyapı ve yol projeleri hakkında bilgi verdi. Anılan projeler arasında Nohutlu Tepe’ye yapılan yol çalışması, Kuzey Park yolu, Kent Park Kavşağı, TOKİ sanayi bağlantısı yolu, çeşitli bulvar çalışmaları ve konak çalışmaları bulunuyor. Başkan, Yozgat’ın farklı bölgelerini bulvar ve caddelerle buluşturacaklarını vurguladı.

Toplantının sonunda Başkan Arslan, projelere katkı sunan tüm kişi ve kurumlara teşekkür ederek sözlerini tamamladı.

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANI KAZIM ARSLAN İKİ YILLIK GÖREV SÜRESİNDE YAPTIĞI ÇALIŞMALARI KAMUOYUNA...

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANI KAZIM ARSLAN İKİ YILLIK GÖREV SÜRESİNDE YAPTIĞI ÇALIŞMALARI KAMUOYUNA DUYURDU.-

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANI KAZIM ARSLAN İKİ YILLIK GÖREV SÜRESİNDE YAPTIĞI ÇALIŞMALARI KAMUOYUNA...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bolu'da tahliyeler başladı: 11. Yargı Paketi (7571) uygulamaya girdi
2
Erzincan'da 'Kahve Bahane' ile 67 Yıllık Evlilik
3
Gökduman ve Ebedinoğlu Diyarbakır'da Güvenlik ve Asayişi Görüştü
4
Erzincan'da Şehit Yakınları ve Gazilere Filografi Kursu
5
Kozan'da 'Geleceğe Nefes': Şehit ve Gazi İsimli Fidanlar Yeşeriyor
6
Çorum'da 'Hitit’ten Yeşeren Umutlar' Projesi 17 bin 500 Kişiye Ulaştı
7
Turgutlu’da Denetimli Serbestlik ile 3,5 Milyon TL Tasarruf

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı