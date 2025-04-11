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Kibyra Antik Kenti'nde 2000 Yıllık Medusa Mozaiği Ziyarete Açıldı

Kibyra Antik Kenti'ndeki 2000 yıllık Medusa mozaiği, koruma sonrası tekrar ziyarete açıldı. Eşsiz eser, 2025 yılına kadar görülebilecek.

Yayın Tarihi: 11.04.2025 13:56
Güncelleme Tarihi: 11.04.2025 13:56
Kibyra Antik Kenti'nde 2000 Yıllık Medusa Mozaiği Ziyarete Açıldı

Kibyra Antik Kenti'nde Medusa Mozaiği Yeniden Görücüye Çıkıyor

Burdur'un Gölhisar ilçesindeki Kibyra Antik Kenti, kış aylarında üzeri kapatılan yaklaşık 2000 yıllık Medusa mozaiği ile tekrar tarih severleri ağırlamaya başladı. Anadolu'nun en önemli antik eserlerinden biri olarak bilinen bu mozaik, yakın zamanda açılmasının ardından ziyaretçilerini bekliyor.

Gölhisar’ın Tarihî Hazinesi

Kent merkezine 108 kilometre mesafedeki Kibyra Antik Kenti'nde yer alan Medusa mozaiği, 'Opus Sectile' tekniği ile renkli mermerlerden inşa edilmiştir. Kış aylarında iklim şartlarından korunması amacıyla uzman restoratörler tarafından kapatılan mozaiğin, şimdi tekrar gün yüzüne çıkması, arkeoloji tutkunları için büyük bir fırsat sunuyor.

Antik Dönemdeki Önemi

Medusa mozaiği, antik dönemde konser, meclis, mahkeme ve tiyatro gibi işlevler gören odeonun ortasında yer alıyor. Bu sezon, 2025 yılının Kasım ayı sonuna kadar ziyarete açık olacak.

Prof. Dr. Şükrü Özüdoğru'dan Açıklama

Kibyra Antik Kenti Kazı Başkanı ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şükrü Özüdoğru, sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda, üzeri açılan zemin mozaiğinin ziyaret edilmeye hazır olduğunu belirtti. Medusa'nın mitolojik olarak gözlerine bakan kişileri taşa çevirdiğine dair inanç, mozaik ile buluştuğunda ziyaretçileri etkileyen bir deneyim sunacağının altını çizdi.

Bu eşsiz mozaik, dünyada benzerinin bulunmadığı bir eser olarak Kibyra'nın turizm potansiyelini artırmaya devam ediyor.

Burdur'un Gölhisar ilçesindeki Kibyra Antik Kenti'nde kış aylarında üzeri kapatılan yaklaşık 2000...

Burdur'un Gölhisar ilçesindeki Kibyra Antik Kenti'nde kış aylarında üzeri kapatılan yaklaşık 2000 yıllık Medusa mozaiği yeniden ziyarete açıldı.

Burdur'un Gölhisar ilçesindeki Kibyra Antik Kenti'nde kış aylarında üzeri kapatılan yaklaşık 2000...

Burdur'un Gölhisar ilçesindeki Kibyra Antik Kenti'nde kış aylarında üzeri kapatılan yaklaşık 2000 yıllık Medusa mozaiği yeniden ziyarete açıldı.

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