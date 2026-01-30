Kilis’te Jandarma, Türk Kızılayı Kan Bağışı Kampanyasına Destek Verdi
Musabeyli'de sosyal sorumluluk örneği
Musabeyli İlçe Jandarma Komutanlığı personeli, Türk Kızılayı tarafından yürütülen kan bağışı kampanyasına katılarak destek verdi.
Kampanyaya sosyal sorumluluk bilinciyle katılan jandarma personeli, kan bağışında bulunarak örnek bir davranış sergiledi.
Gerçekleştirilen faaliyetle kan bağışının hayati önemi konusunda farkındalık oluşturulmasının amaçlandığı belirtildi.
