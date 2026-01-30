Kilis’te Jandarma, Türk Kızılayı Kan Bağışı Kampanyasına Destek Verdi

Musabeyli İlçe Jandarma Komutanlığı personeli, Türk Kızılayı'nın kan bağışı kampanyasına katılarak farkındalık oluşturdu.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 10:15
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 10:15
Musabeyli'de sosyal sorumluluk örneği

Musabeyli İlçe Jandarma Komutanlığı personeli, Türk Kızılayı tarafından yürütülen kan bağışı kampanyasına katılarak destek verdi.

Kampanyaya sosyal sorumluluk bilinciyle katılan jandarma personeli, kan bağışında bulunarak örnek bir davranış sergiledi.

Gerçekleştirilen faaliyetle kan bağışının hayati önemi konusunda farkındalık oluşturulmasının amaçlandığı belirtildi.

