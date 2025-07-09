Kıraç, Trabzon Kültür Yolu Festivali'nde Hayranlarıyla Buluştu

Kıraç, Trabzon Kültür Yolu Festivali'nde Sahne Aldı

Trabzon Kültür Yolu Festivali'nin beşinci gününde ünlü şarkıcı Kıraç, Fuar Merkezi'nde muhteşem bir konser verdi. Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen etkinlikte, Kıraç, cesur bir şekilde Eren Bülbül ve tüm şehitleri andı.

Hayranlarından Büyük İlgi

Festival alanını dolduran kalabalık, Kıraç’ın “Endamın yeter”, “Gidiyorum” ve “Ayşe” gibi sevilen parçalarını coşkuyla dinledi. Kıraç, muhteşem performansı ile hayranlarından uzun süre alkış aldı.

Trabzon Kültür Yolu Festivali, 13 Temmuz'a kadar konserler, söyleşiler ve sergiler gibi çeşitli etkinliklerle devam edecek.

Trabzon Kültür Yolu Festivali'nin beşinci gününde şarkıcı Kıraç sahne aldı. "Endamın yeter", "Gidiyorum", "Ayşe" gibi sevilen şarkılarını seslendiren Kıraç, fuar alanını dolduran hayranları tarafından uzun süre alkışlandı.

Trabzon Kültür Yolu Festivali'nin beşinci gününde şarkıcı Kıraç sahne aldı. "Endamın yeter", "Gidiyorum", "Ayşe" gibi sevilen şarkılarını seslendiren Kıraç, fuar alanını dolduran hayranları tarafından uzun süre alkışlandı.