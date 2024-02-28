Kirada oturanlar dizlerini dövecek! Bu karar evlere ateş düşürecek

Bakan Tunç, bir canlı yayında yaptığı açıklamada, Temmuz itibarıyla yüzde 25 kira artışı uygulamasının sona ereceğini duyurdu. Ancak, fahiş artışların önüne geçmek için önlemler alınacağını da belirtti.

Özellikle 1 Eylül 2023'ten itibaren yığılan kira davalarında arabuluculuk döneminin başlatıldığını hatırlatan Bakan Tunç, bundan sonra yüzde 25 kira artışının gerekli olmayacağını vurguladı.

YÜZDE 25 KİRA ARTIŞI UYGULAMASI SON BULUYOR





Adalet Bakanı, kira zamlarının fahiş seviyelere çıkmasıyla ilgili olarak, "Kiralarda fahiş kira artışı nedeniyle mağduriyet oluşmaması için TBMM’de yüzde 25’le sınırlandırıldı. Ancak, bu sınırlamanın süresi uzatılarak Temmuz 2024 itibarıyla sona erecek." dedi.

Kira artışlarındaki sınırlamanın, ani ve fahiş artışların önüne geçmek amacıyla yapıldığını belirten Tunç, "1 Eylül ile birlikte kira davalarında arabuluculuk dönemini başlattık. Bundan böyle yüzde 25 kira artışı durumunun sürmesine gerek kalmayacağı görüşündeyiz." şeklinde konuştu.

Bu gelişme, kiracıların ve ev sahiplerinin gelecek döneme ilişkin kira beklentilerini etkileyebilir. Kiralık konut piyasasında dengeli ve adil bir ortamın sağlanması amacıyla yapılan düzenlemeler, kira sözleşmelerinde taraflar arasında yaşanan anlaşmazlıkları da minimize etmeyi hedefliyor.