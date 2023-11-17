Kireç bağlayan muslukları ışıl ışıl yapmak için sadece bu formüle ihtiyacınız var! 5 dakikanızı bile almayacak

Musluklarınızı temizlemek için bu doğal yöntemi mutlaka deneyin! Dakikalar içinde parlaklığı göreceksiniz! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

MUSLUK PARLATMA YÖNTEMLERİ

Musluklar sürekli kullanıldığı için sular kireçli olursa çok çabuk kireçlenebiliyor. Musluk kireçlenmelerinin önüne geçmek pek kolay olmuyor. Tesisat işlerinde değişiklik yaparak kireçlenmelerden kurtulabilirsiniz ancak tesisat değiştirme işlemleri de kolay olmadığı için bu yöntem de insanları biraz zorlayabiliyor. Musluk kireçlenmelerini evde basit yöntemlerle engelleyebilirsiniz. Musluk ağız kısımlarında yaşanan kireçlenmeler için balon sirke yöntemini kullanabilirsiniz. İçi sirkeyle dolu bir balon musluk ağzına takılır ve bir gece bekletilir. Bu şekilde kireçlenmeler yumuşayacaktır.





Karbonatla da kireçlerin önüne geçebilirsiniz. Bir fırçanın ucuna karbonat dökülür ve kireçlenen kısım iyice fırçalanır. Su açılır ve kireç kalıntılarının gitmesi sağlanır. Limonu da musluklara sürüp soğuk suyla durulayarak kireçlerden kurtulabilirsiniz. Bu işlemi parlak görüntü için de kullanabilirsiniz. Kuru bir musluk üstüne un serpilir ve bekletilir. Bir bezle un yayılır ve kuruması için beklenir. Kuruduktan sonra un silinir ve kireçlenmeler silinir. Beyaz sirkeyle de kireçlerden kurtulmak mümkün. Limon veya karbonatla sirkeyi karıştırarak musluklara sürülür ve kireçten kurtularak parlaklık sağlanır. Diş macunu da kireçlerden kurtulmanıza yardımcı olabilir. Bir bez üstüne diş macunu sıkılır ve hafifçe ovulur. Daha sonra kurutulur ve soğuk su ile durulanır.