DOLAR
39,39 -0,05%
EURO
45,54 0,11%
ALTIN
4.292,02 -0,23%
BITCOIN
4.150.084,31 3,13%

Kırıkkale'de Öğrenciler Atık Malzemelerle Tornet Yarışları Düzenledi

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde öğrenciler, geri dönüşüm malzemeleriyle yaptıkları tornetlerle heyecan dolu yarışlar gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 17.06.2025 15:28
Güncelleme Tarihi: 17.06.2025 15:28
Kırıkkale'de Öğrenciler Atık Malzemelerle Tornet Yarışları Düzenledi

Kırıkkale'de Çocuklar Geri Dönüşüm ile Yarıştı

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde, ilk ve ortaokul öğrencileri geri dönüşüm malzemelerinden yaptıkları tornetlerle yarıştı. Bu ilginç etkinlik, Karakeçili Atatürk Ortaokulu teknoloji ve tasarım öğretmeni Şifa Gül Ülger tarafından organize edildi.

Yarışma Detayları

Yarışma, Yeşilevler Mahallesi Kemal Tekinalp Caddesi'nde oluşturulan özel pistte gerçekleştirildi. Toplamda 35 öğrenci yarışa katılarak, kıyasıya mücadele etti. Yarışın kazananı ise Umut Yalçın oldu. Umut, ödül olarak Vali Yardımcısı Oktay Erdoğan tarafından bir bisikletle ödüllendirildi.

Hediyeler ve İkramlar

Dereceye giren diğer öğrenciler de protokol üyeleri tarafından çeşitli hediyelerle ödüllendirildi. Yarışmaya katılan tüm öğrencilere madalya takılırken, programın ardından katılımcılara Kaymakamlık tarafından dondurma ve pamuk şeker ikram edildi.

Teknoloji ve Tasarım Eğitimi

Öğretmen Ülger, etkinlikte 1990'lı yılların oyuncağı olan tornetlerin geri dönüşüm malzemeleri kullanılarak yapıldığını vurguladı. Ayrıca, Aile Yılı kapsamında ailelerin de çocuklarına tornet yapımında yardımcı olduğunu belirtti.

Protokol Üyelerinin Katılımı

Programa katılan Vali Yardımcısı Erdoğan, Karakeçili Kaymakamı İbrahim Ergin, Bahşılı Kaymakamı Fidan Bozkır ve Karakeçili Belediye Başkan Vekili Veli Yıldırım, yarışmanın ardından Karakeçili Çok Programlı Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen yıl sonu sergisini gezdi. Sergide, resim ve atık malzemelerden üretilmiş çeşitli ürünler sergilendi.

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde düzenlenen tornet (bilyeli tekerle yapılan basit araç)...

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde düzenlenen tornet (bilyeli tekerle yapılan basit araç) yarışında, ilk ve ortaokul öğrencileri geri dönüşüm malzemelerinden yapılan tornetlerle mücadele etti.

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde düzenlenen tornet (bilyeli tekerle yapılan basit araç)...

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde düzenlenen tornet (bilyeli tekerle yapılan basit araç) yarışında, ilk ve ortaokul öğrencileri geri dönüşüm malzemelerinden yapılan tornetlerle mücadele etti.

İLGİLİ HABERLER

Devlet, Antalya'daki Genç Çiftlere Faizsiz Kredi Desteği Sağlayacak!

Torba Yasa Meclis'e Geliyor: Emeklilere Müjde Beklentisi

Çocuklu Ailelere Dev Sosyal Destek Ödemeleri Başladı! IBAN'ınızı Kontrol Edin

İstanbul'da Elektrik Kesintisi: İlçe İlçe Planlar Açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şanlıurfa'daki Tarihi Barutçu Hanı'nın Restorasyonu Başladı
2
Ünye Kalesi'ni 14 Günde 35 Bin Ziyaretçi Keşfetti
3
41 kere maşallah sözünün gizemi ortaya çıktı! Meğer bu yüzden deniyormuş
4
Kırıkkale'de Öğrenciler Atık Malzemelerle Tornet Yarışları Düzenledi
5
Malatya'da 7 Bin 716 Öğrenciyi Kapsayan 'ÖNEM' Projesi'nin Gala Programı Düzenlendi
6
Ağrı'da Türk Mutfağı Haftası Yöresel Lezzetler ile Kutlandı

Torba Yasa Meclis'e Geliyor: Emeklilere Müjde Beklentisi

Devlet, Antalya'daki Genç Çiftlere Faizsiz Kredi Desteği Sağlayacak!

Halkbank, Evlilik İçin 10.000 TL Destek Sağlıyor!

TEB'den 3.000 TL'ye Varan İndirim Fırsatı: Otomatik Fatura Ödemeleriyle Tasarruf Edin!

Edirne'de Cuma Günü Sağanak Yağış Alarmı!

İstanbul'da Elektrik Kesintisi: İlçe İlçe Planlar Açıklandı

Muğla'da Öğrencilere Yüzde 80 Ulaşım İndirimi: Sadece 1 TL

Başkan Ramazan Özcan'dan Müjdeli Haber: Zararlar İade Edilecek

Bahşiş Düzenlemesi ile Çalışan Gelirleri %90 Artacak

Çocuklu Ailelere Dev Sosyal Destek Ödemeleri Başladı! IBAN'ınızı Kontrol Edin

Sağlık Bakanlığı'ndan Anneler İçin Ücretsiz Mobil Uygulama: 'Annelik Yolculuğu' Hayata Geçti

İstanbul Boğazı'nda Gemilere Yüzde 15 Zam Geldi!