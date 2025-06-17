Kırıkkale'de Öğrenciler Atık Malzemelerle Tornet Yarışları Düzenledi

Kırıkkale'de Çocuklar Geri Dönüşüm ile Yarıştı

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde, ilk ve ortaokul öğrencileri geri dönüşüm malzemelerinden yaptıkları tornetlerle yarıştı. Bu ilginç etkinlik, Karakeçili Atatürk Ortaokulu teknoloji ve tasarım öğretmeni Şifa Gül Ülger tarafından organize edildi.

Yarışma Detayları

Yarışma, Yeşilevler Mahallesi Kemal Tekinalp Caddesi'nde oluşturulan özel pistte gerçekleştirildi. Toplamda 35 öğrenci yarışa katılarak, kıyasıya mücadele etti. Yarışın kazananı ise Umut Yalçın oldu. Umut, ödül olarak Vali Yardımcısı Oktay Erdoğan tarafından bir bisikletle ödüllendirildi.

Hediyeler ve İkramlar

Dereceye giren diğer öğrenciler de protokol üyeleri tarafından çeşitli hediyelerle ödüllendirildi. Yarışmaya katılan tüm öğrencilere madalya takılırken, programın ardından katılımcılara Kaymakamlık tarafından dondurma ve pamuk şeker ikram edildi.

Teknoloji ve Tasarım Eğitimi

Öğretmen Ülger, etkinlikte 1990'lı yılların oyuncağı olan tornetlerin geri dönüşüm malzemeleri kullanılarak yapıldığını vurguladı. Ayrıca, Aile Yılı kapsamında ailelerin de çocuklarına tornet yapımında yardımcı olduğunu belirtti.

Protokol Üyelerinin Katılımı

Programa katılan Vali Yardımcısı Erdoğan, Karakeçili Kaymakamı İbrahim Ergin, Bahşılı Kaymakamı Fidan Bozkır ve Karakeçili Belediye Başkan Vekili Veli Yıldırım, yarışmanın ardından Karakeçili Çok Programlı Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen yıl sonu sergisini gezdi. Sergide, resim ve atık malzemelerden üretilmiş çeşitli ürünler sergilendi.

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde düzenlenen tornet (bilyeli tekerle yapılan basit araç) yarışında, ilk ve ortaokul öğrencileri geri dönüşüm malzemelerinden yapılan tornetlerle mücadele etti.

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde düzenlenen tornet (bilyeli tekerle yapılan basit araç) yarışında, ilk ve ortaokul öğrencileri geri dönüşüm malzemelerinden yapılan tornetlerle mücadele etti.