Kirli sepeti 299 TL'ye düştü! Bunların tanesiyse sadece 26,50 TL!

BİM, 26 Ocak 2024 tarihinde yayımlayacağı aktüel ürünler kataloğunu duyurdu. İnternet sitesinde paylaşılan katalog, müşterilere çeşitli kategorilerde birçok sınırlı sayıdaki ürünü sunacak. Özellikle hurç ve oyuncak modelleri bu katalogda dikkat çeken ürünler arasında bulunuyor. Cuma günü raflarda yerini alacak ürünler arasında ise cep telefonu 7.799 TL, deterjan hazneli mop 369 TL ve dans eden kaktüs 279 TL gibi indirimli fiyatlarla öne çıkıyor. İşte detaylar....





BİM MARKETLER İNDİRİM KATALOĞU

26 Ocak 2024 Cuma günü satışa çıkacak olan BİM aktüel ürünler kataloğu, alışveriş tutkunları için heyecan yaratıyor. Her hafta salı ve cuma günleri düzenlenen indirimli ürün kampanyalarıyla müşterilerine cazip fırsatlar sunan BİM, bu haftaki katalogunda da çeşitli ürünleri uygun fiyatlarla sunacak. Alıcılarıyla buluşacak ürünler arasında özellikle hurç ve oyuncak modelleri, cep telefonu, deterjan hazneli mop ve dans eden kaktüs gibi çeşitlilik gösteren ürünler bulunuyor.





Alışveriş meraklıları için beklenen 26 Ocak 2024 Cuma BİM kataloğu, internet sitesinde paylaşılan fiyat listesiyle birlikte müşterilere sunuldu. Bu haftaki indirimli ürünlerin çeşitliliği ve uygun fiyatları, alışveriş yapmayı planlayanları heyecanlandırmaktadır. Bu indirim kampanyası, müşterilere çeşitli ürünleri daha ekonomik bir şekilde temin etme imkanı tanıyarak dikkat çekmektedir.

26 Ocak 2024 BİM Aktüel Kataloğu, birçok indirimli ürünle dikkat çekiyor. Katalogda yer alan ürünler arasında öne çıkanlar şu şekilde:

Banyo ürünleri kategorisinde, Naturalove Bambu Kirli Sepeti 299 TL, Mr. Green Deterjan Hazneli Mop 369 TL, Okyanus Banyo Seti 299 TL ve Okyanus Yedekliş WC Kağıtlıklı Çöp Kovası ve Fırça Seti 349 TL gibi uygun fiyatlarla sunuluyor. Aqua Flex Banyo Paspası 59,50 TL, Tuvalet Fırçası Çeşitleri ise 26,50 TL'den müşterilere sunuluyor.

Ev düzenleme ürünleri kategorisinde, Baza Kutulu Hurç 69 TL, 4 Bölmeli Dolap Düzenleyici 59 TL, Raf Organizer 49-50 TL ve 12 Bölmeli Çekmece İçi Düzenleyici 29,50 TL gibi ekonomik fiyatlarla raflardaki yerini alacak. Naturalove Jüt Bardak Altlığı 10,50 TL, Naturalove Amerikan Servis ise 49 TL olarak belirlenmiştir.

Elektronik ürünler kategorisinde, Dijitsu 75 Inç UHD Google TV 23.999 TL, Casper VIA X30 Cep Telefonu 7.799 TL, TCL 32 Inç FHD Android TV 5.699 TL gibi teknolojik ürünler uygun fiyatlarla müşterilere sunulmaktadır. Ayrıca Kumtel Midi Fırın 1.499 TL, Tezgah Altı Buzdolabı 3.499 TL, Nautica Termos 599 TL ve Nostaljik Radyo 349 TL olarak belirlenmiştir. Joy Plus Dans Eden Kaktüs ve BT Speaker ise 279 TL'den satışa sunulacak.

26 Ocak 2024 BİM Aktüel Kataloğu, geniş ürün yelpazesi ve uygun fiyatlarıyla alışveriş yapmak isteyen müşterilere çeşitli seçenekler sunmaktadır. Elektronikten ev düzenleme ürünlerine kadar geniş bir yelpazede yer alan indirimli ürünler, tüketicilerin beğenisini kazanarak rağbet görmesi beklenmektedir.