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Kırşehir'de İlginç Proje: Öğrencilerin Kitabı ile 32 Tekerlekli Sandalye Dağıtıldı

Kırşehir'de ilkokul öğrencilerinin yazdığı kitap ile elde edilen gelirle 32 tekerlekli sandalye ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Yayın Tarihi: 14.05.2025 15:08
Güncelleme Tarihi: 14.05.2025 15:08
Kırşehir'de İlginç Proje: Öğrencilerin Kitabı ile 32 Tekerlekli Sandalye Dağıtıldı

Kırşehir'de İlginç Proje: Öğrencilerin Kitabı ile 32 Tekerlekli Sandalye Dağıtıldı

Kırşehir'de ilkokul öğrencilerinin kaleme aldığı "Minik Kalplerin Engelsiz Hikayeleri" kitabından elde edilen gelirle alınan 32 tekerlekli sandalyenin dağıtımı gerçekleştirildi.

Yardımlaşmanın Gücü

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Ahi Evran Kongre Kültür Merkezi'nde, Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, bu özel haftanın anlamının empati ve sorumluluk olduğunu vurguladı.

Şehit Ömer Halisdemir İlkokulu'ndan 26 öğrencinin bir araya getirip yazdığı hikayeleri içeren bu özel kitapta, dayanışma ruhunun bir kez daha canlandığını ifade eden Demiryürek, şu önemli bilgilerle devam etti:

“Bu kitap 2 bin adet basıldı ve satışa sunuldu. Elde edilen gelirle tekerlekli sandalyeler temin edilerek ihtiyaç sahibi bireylere ulaştırıldı.” Bu anlamlı sonuç, çocukların emeklerinin, hayal güçlerinin ve yardıma olan heveslerinin bir yansımasıdır. İyiliğin yaşı yoktur ve küçük ellerle başlatılan büyük işler, toplumu dönüştürecek en güçlü adımlardır. Bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

Birlikte Daha Güçlü

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yasin Gülşen, bu kitabın tekerlekli sandalye alımına katkı sağlamasının, vicdan, merhamet ve sorumluluğun çocuk yüreklerinde nasıl filizlendiğini gösterdiğini belirtti.

Konuşmanın ardından öğrenciler tarafından şiirler okunmuş, halk oyunu sergilenmiş ve müzik dinletisi sunulmuştur. Vali Demiryürek, protokol üyeleri ile birlikte Şehit Ömer Halisdemir İlkokulu 3. sınıf öğretmeni Bilal Temel ve 26 öğrenci, tekerlekli sandalyeleri kentteki çeşitli okullarda öğrenim gören bedensel engelli öğrencilere dağıttı.

Programa, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Güneş, okul müdürleri ve öğrenciler de katılım sağladı.

Kırşehir'de ilkokul öğrencilerinin kaleme aldığı "Minik Kalplerin Engelsiz Hikayeleri" kitabından...

Kırşehir'de ilkokul öğrencilerinin kaleme aldığı "Minik Kalplerin Engelsiz Hikayeleri" kitabından elde edilen gelirle alınan 32 tekerlekli sandalyenin dağıtımı yapıldı.

Kırşehir'de ilkokul öğrencilerinin kaleme aldığı "Minik Kalplerin Engelsiz Hikayeleri" kitabından...

Kırşehir'de ilkokul öğrencilerinin kaleme aldığı "Minik Kalplerin Engelsiz Hikayeleri" kitabından elde edilen gelirle alınan 32 tekerlekli sandalyenin dağıtımı yapıldı.

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