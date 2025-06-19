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Kırşehir Öğrencilerinden Sürükleyici Proje: Mucur İçin Türkü Klip

Kırşehir'in Mucur ilçesinde öğrenciler, Emel Taşçıoğlu ile birlikte klip hazırlayarak kültürlerini tanıttı.

Yayın Tarihi: 19.06.2025 15:02
Güncelleme Tarihi: 19.06.2025 15:02
Kırşehir Öğrencilerinden Sürükleyici Proje: Mucur İçin Türkü Klip

Kırşehir Öğrencilerinden Anlamlı Proje

Kırşehir'in Mucur ilçesinde, ortaokul ve lise öğrencileri, kendi bölgelerini tanıtmak için Türk Halk Müziği sanatçısı Emel Taşçıoğlu ile iş birliği yaptı. Öğrenciler, "Su gelir bulanarak" türküsünü seslendirdikleri "Mucur için çal" adlı projeyle dikkat çekti.

Proje Detayları

Proje, Şehit Öğretmen Hüseyin Aydemir Hürriyet Ortaokulu ve Şehit Hüsnü Özel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden 12 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi. Mucur Kaymakamlığı, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) ve Mucur İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle hayata geçirilen bu aktivite, öğrencilerin sanatsal yeteneklerini sergileme fırsatı sağladı.

Görsel, İşitsel Teknikler ile Klip Hazırlığı

Klip prodüksiyonu, KAEÜ Mucur Meslek Yüksekokulu Görsel, İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümü tarafından gerçekleştirildi. Klipteki kurgu, montaj ve renklendirme işlemleri başarıyla tamamlandı.

Farkındalık Yaratma Amacı

Mucur'un farklı lokasyonlarında gerçekleştirilen etkinlik ile ilçenin doğal ve tarihi güzelliklerine dikkat çekilmeye çalışıldığı ifade edildi. Ortaokul Müdürü ve Proje Koordinatörü Ali Ayata, müziğin birleştirici gücünden yararlanarak bu özel çalışmayı gerçekleştirdiklerini belirtti. Ayata, projeye katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

Kırşehir'in Mucur ilçesinde ortaokul ve lise öğrencileri, ilçelerini tanıtmak amacıyla Türk Halk...

Kırşehir'in Mucur ilçesinde ortaokul ve lise öğrencileri, ilçelerini tanıtmak amacıyla Türk Halk Müziği sanatçısı Emel Taşçıoğlu ile farklı mekanlarda "Su gelir bulanarak" türküsünü seslendirerek "Mucur için çal" klibi hazırladı.

Kırşehir'in Mucur ilçesinde ortaokul ve lise öğrencileri, ilçelerini tanıtmak amacıyla Türk Halk...

Kırşehir'in Mucur ilçesinde ortaokul ve lise öğrencileri, ilçelerini tanıtmak amacıyla Türk Halk Müziği sanatçısı Emel Taşçıoğlu ile farklı mekanlarda "Su gelir bulanarak" türküsünü seslendirerek "Mucur için çal" klibi hazırladı.

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