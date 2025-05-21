Kırşehir, Türk Mutfağı Haftası'nda Zengin Lezzetleriyle Tanıtıldı

Kırşehir'de, Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri çerçevesinde özel bir program düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan bu haftada, Kırşehir'in zengin mutfak kültürü tanıtıldı.

Etkinlik, İl Jandarma Komutanlığı Sosyal Tesisi'nde gerçekleştirildi. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda, yerel kurum ve kuruluşlar tarafından hazırlanan coğrafi işaretli çirleme ve cemele biberinden yapılan dolmalar, Ahi çorbası, Ahi helvası, besmeç, çığırtma, su böreği, sütlaç ve gül şerbeti gibi yöresel lezzetler katılımcılara ikram edildi.

Etkinlikte, TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Esa Şahin, yemekler hakkında Vali Murat Sefa Demiryürek ve protokol üyelerine bilgiler sundu. Programın ardından konuşan Demiryürek, Türk Mutfağı Haftası kapsamında, Kırşehir yöresine ait özel yemekleri tanıma fırsatı bulduklarını belirtti.

Demiryürek, Türk mutfağının geleneksel ve sağlıklı mirasının taşıyıcısı olan ürünlerin doğallığı ve lezzeti ile özgün pişirme teknikleriyle birer cevher olduğunu vurguladı. Her yöresel yemekte büyük emek olduğunu ifade eden Demiryürek, Kırşehir mutfağının mirasını korumanın, tanıtmanın ve gelecek kuşaklara aktarmanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu dile getirdi.

Kırşehir'de "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında etkinlik düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı Sosyal Tesisi'nde kentin mutfak kültürü tanıtıldı. Programda, Cemele Biberinden yapılan dolma yemeği tanıtıldı.

Kırşehir'de "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında etkinlik düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı Sosyal Tesisi'nde kentin mutfak kültürü tanıtıldı. Programda, Cemele Biberinden yapılan dolma yemeği tanıtıldı.