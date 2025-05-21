DOLAR
38,83 0,1%
EURO
44,06 -0,44%
ALTIN
4.137,83 -0,72%
BITCOIN
4.145.251,6 0,13%

Kırşehir, Türk Mutfağı Haftası'nda Zengin Lezzetleriyle Tanıtıldı

Kırşehir, Türk Mutfağı Haftası'nda yerel lezzetleri tanıttı. Etkinlikte yöresel yemekler katılımcılara sunuldu.

Yayın Tarihi: 21.05.2025 15:20
Güncelleme Tarihi: 21.05.2025 15:20
Kırşehir, Türk Mutfağı Haftası'nda Zengin Lezzetleriyle Tanıtıldı

Kırşehir'de, Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri çerçevesinde özel bir program düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan bu haftada, Kırşehir'in zengin mutfak kültürü tanıtıldı.

Etkinlik, İl Jandarma Komutanlığı Sosyal Tesisi'nde gerçekleştirildi. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda, yerel kurum ve kuruluşlar tarafından hazırlanan coğrafi işaretli çirleme ve cemele biberinden yapılan dolmalar, Ahi çorbası, Ahi helvası, besmeç, çığırtma, su böreği, sütlaç ve gül şerbeti gibi yöresel lezzetler katılımcılara ikram edildi.

Etkinlikte, TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Esa Şahin, yemekler hakkında Vali Murat Sefa Demiryürek ve protokol üyelerine bilgiler sundu. Programın ardından konuşan Demiryürek, Türk Mutfağı Haftası kapsamında, Kırşehir yöresine ait özel yemekleri tanıma fırsatı bulduklarını belirtti.

Demiryürek, Türk mutfağının geleneksel ve sağlıklı mirasının taşıyıcısı olan ürünlerin doğallığı ve lezzeti ile özgün pişirme teknikleriyle birer cevher olduğunu vurguladı. Her yöresel yemekte büyük emek olduğunu ifade eden Demiryürek, Kırşehir mutfağının mirasını korumanın, tanıtmanın ve gelecek kuşaklara aktarmanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu dile getirdi.

Kırşehir'de "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında etkinlik düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip...

Kırşehir'de "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında etkinlik düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı Sosyal Tesisi'nde kentin mutfak kültürü tanıtıldı. Programda, Cemele Biberinden yapılan dolma yemeği tanıtıldı.

Kırşehir'de "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında etkinlik düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip...

Kırşehir'de "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında etkinlik düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı Sosyal Tesisi'nde kentin mutfak kültürü tanıtıldı. Programda, Cemele Biberinden yapılan dolma yemeği tanıtıldı.

İLGİLİ HABERLER

2024 Arıcılık Destekleri 81.000 Haneye Ulaşacak!

Yapı Kredi’den Emeklilere 25.000 TL Promosyon Müjdesi!

İmrahor Vadisi Millet Bahçesi Başkentlilerle Buluştu

Erzurum'da Sağlık Sektörüne Devrim Niteliğinde Enstitü Kuruluyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TÜBİTAK'tan 72.800 TL Maaşla Personel Alımı! Son Başvuru 29 Ocak
2
Enkaz Bebek Fatma, İkinci Yaşına Girdi: 'Asrın Felaketi'nden Hayata Tutunma Hikayesi
3
Ticaret Bakanlığı 36 bin TL maaş ile 14 ilde kadın/erkek koruma ve güvenlik personeli alımı yapıyor! İşte başvuru şartları ve ekranı
4
Ankara'da olup B sınıfı ehliyeti olanlar yaşadı: İş Bankası yüksek maaşlı personel alım ilanını az önce duyurdu
5
Tüm artışlara inat BİM’de lıkır lıkır aldıracak süt ürünleri kampanyası: 3 Kilosu 80 TL’den düşüyor
6
Sağlık Bakanlığı'ndan dev istihdam! Türkiye genelinde 36 bin kişiye sağlık sektöründe kariyer fırsatı
7
Lise, ön lisans, lisans mezunlarına memurluk kapısı açıldı! Kamu kurumlarına dev memur alımı

Hatay ve Mersin'de KPSS ile 181 Kamu Personeli Alımı Başladı

Emekliye Bayram Öncesi Büyük Destek: HGS Ücretsiz Oluyor

Instagram'dan Yeni Kullanıcılara 100 Dolar Ödeme Fırsatı!

Asgari Ücrette Ara Zam İhtimali: Bakan Işıkhan Kapıyı Araladı

Balıkesir Kadınlarına Tek Seferlik 30.000 TL Evlilik Desteği

2024 Arıcılık Destekleri 81.000 Haneye Ulaşacak!

Yapı Kredi’den Emeklilere 25.000 TL Promosyon Müjdesi!

İmrahor Vadisi Millet Bahçesi Başkentlilerle Buluştu

Erzurum'da Sağlık Sektörüne Devrim Niteliğinde Enstitü Kuruluyor

Karabük'te Emeklilere Şok: Ücretsiz Toplu Taşıma Hizmeti Sona Erdi

4A, 4B, 4C Emeklilerine Temmuz İle Büyük Maaş Artışı!

İstanbul'da Elektrik Kesintisi: Bakırköy ve Diğer İlçeler Etkilenecek