Kışın ortasında yanacağız! Uzman isim açıkladı: Hava sıcakları yükselmeye devam edecek

Hava Sıcaklıkları Yükseliyor: Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen’den Uyarılar

Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen, Türkiye’nin hava durumuna ilişkin son değerlendirmelerini sosyal medya hesabından paylaştı. Şen, bugün Perşembe günü Ege ve Akdeniz kıyılarında yağmurun etkili olacağını, diğer bölgelerde ise açık ve az bulutlu bir hava hakim olacağını belirtti. Şen, sıcaklıkların artmaya devam edeceğini, İstanbul’da 16, İzmir’de 20, Ankara’da 14, Antalya’da 17 derece olacağını kaydetti.

Hava Sıcakları Ne Zaman Başlayacak?

Şen, sıcak hava dalgasının cuma gününden itibaren başlayacağını ve hafta sonu boyunca devam edeceğini söyledi. Şen, sıcak hava dalgasının en çok Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerini etkileyeceğini ifade etti. Şen, sıcaklıkların mevsim normallerinin 5-10 derece üzerinde seyredeceğini, bazı yerlerde 25 dereceyi aşacağını bildirdi.





Sıcak hava dalgası ne zaman bitecek?

Sıcak hava dalgasının hafta sonu sona ereceği ve pazartesi gününden itibaren sıcaklıkların düşeceği tahmin ediliyor.