Kızılay’dan yeni iş duyurusu: Müfettiş yardımcısı alımları için başvurular başladı!

Türk Kızılay Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda Müfettiş Yardımcısı olarak görev almak isteyen adayların taşıması gereken genel nitelikler şu şekilde sıralanıyor:

Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri veya Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği onaylanmış yurt dışı yükseköğretim kurumlarından lisans mezunu olmak.

MS Office programlarını iyi derecede kullanabilmek.

İleri düzeyde İngilizce bilgisine sahip olmak (okuma, yazma, konuşma).

Kriz ve risk yönetimi konularında yetkin olmak.

İş birliği ve takım çalışmasına yatkın olmak.

Etkili iletişim becerilerine sahip olmak.

Planlama ve organizasyon yeteneği geliştirmiş olmak.

B sınıfı sürücü belgesine sahip ve aktif araç kullanabilen olmak.

Seyahat engeli bulunmayan olmak.

Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olmak.

SINAV SÜRECİ

Müfettiş Yardımcısı alım süreci, yazılı ve sözlü sınav olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır. Yazılı sınavın ardından başarılı olan adaylar, sözlü sınav aşamasına geçecektir.

Yazılı Sınav Katılım Şartları:

İlanda belirtilen genel niteliklere sahip olmak.

Yazılı sınav tarihine kadar 30 yaşını doldurmamış olmak.

Daha önce Türk Kızılayı Müfettiş Yardımcılığı sınavına birden fazla girmemiş olmak.

KPSSP17, KPSSP18, KPSSP22, KPSSP23, KPSSP27, KPSSP28, KPSSP47, KPSSP48 puan türlerinden en az 70 puan almış olmak.

Sınava başvuran adaylar arasında en yüksek KPSS puanına sahip 100 kişi arasında yer almak (2022 ve 2023 KPSS sonuçları dikkate alınacaktır).

Son başvuru tarihi 16 Ağustos 2024 olarak belirlenmiştir. Yazılı sınav ise 21 Eylül 2024 tarihinde saat 10.00'da Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde yapılacaktır. Adaylara sınav giriş belgesi, fotoğraflı olarak, özgeçmişlerinde belirtilen adreslere posta yoluyla gönderilecektir. Yazılı sınav günü, adayların sınav giriş belgesi ve nüfus cüzdanı ile birlikte sınav salonunda bulunmaları gerekmektedir.

SINAVDA BAŞARILI SAYILMA ŞARTLARI

Yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı sayılmak için aşağıdaki şartlar aranacaktır:

Yazılı sınavda, her bir konudan 100 tam puan üzerinden en az 50 puan almak ve genel ortalamanın en az 65 puan olması gerekmektedir.

Sözlü sınavda, her bir konudan 100 tam puan üzerinden en az 50 puan almak ve genel ortalamanın en az 65 puan olması gerekmektedir.

Adayların, müfettiş yardımcılığı giriş sınavını başarmış sayılabilmeleri için yazılı ve sözlü sınavların her birinden en az 65 puan almaları gerekmektedir.

Giriş sınavı notu; yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalaması alınarak hesaplanacaktır. Başarı sırası bu nota göre belirlenecektir.

Notların eşit olması durumunda, yazılı sınav puanı yüksek olan adaya; eşitlik durumunda ise yabancı dil puanı yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır.

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