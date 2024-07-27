Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Kızılay KPSS puanıyla personel alımı başlattı! Yüksek maaşla alım yapılacak!

Türk Kızılayı, 10 müfettiş yardımcısı alımı yapacağını açıkladı. Kariyerine farklı bir rota çizmek isteyenler için bu önemli bir şans. Peki, kimler başvurabilir ve başvuru süreci nasıl ilerleyecek? Detaylar haberimizde...

Yayın Tarihi: 27.07.2024 18:39
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 18:39
Kızılay KPSS puanıyla personel alımı başlattı! Yüksek maaşla alım yapılacak!

Türk Kızılayı, 10 müfettiş yardımcısı pozisyonu için personel alımı yapacağını duyurdu. Başvuru hakkında tüm merak edilen soruların cevapları haberimizde yer alıyor.

türk kızılayı iş başvurusu

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Türk Kızılayı, belirli kriterlere uygun adaylar arıyor. İşte başvurunun gereklilikleri:

• Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri veya Yükseköğretim Kurulunca denklik verilen yurt dışındaki üniversitelerden mezun olmak.

• MS Office programlarını ileri düzeyde kullanabilmek.

• İleri seviyede İngilizce bilgisine sahip olmak (okuma, yazma, konuşma).

• Kriz ve risk yönetimi yetkinliğine sahip olmak.

• Takım çalışması ve iş birliğine yatkın olmak.

• Etkili iletişim yeteneklerine sahip olmak.

• Planlama ve organizasyon yeteneği gelişmiş olmak.

• B sınıfı ehliyete sahip olup aktif olarak araç kullanabilmek.

• Seyahat engeli bulunmamak.

• Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olmak.

KİMLER YAZILI SINAVA KATILABİLİR?

Türk Kızılayı'nın düzenleyeceği "Müfettiş Yardımcısı Sınavı"na katılmak isteyenlerin bazı özel şartları yerine getirmesi gerekiyor. İşte bu sınava girebilmek için aranan şartlar:

• İlanda belirtilen genel niteliklere sahip olmak.

• 21 Eylül 2024 itibarıyla 30 yaşını geçmemiş olmak.

• Türk Kızılayı'nın Müfettiş Yardımcılığı sınavına daha önce birden fazla katılmamış olmak.

• KPSSP17, KPSSP18, KPSSP22, KPSSP23, KPSSP27, KPSSP28, KPSSP47, KPSSP48 puan türlerinden 70 ve üzeri puan almış olmak.

• 2022 ve 2023 KPSS sonuçlarına göre en yüksek puana sahip ilk 100 kişi arasında yer almak (Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan tüm adaylar da sınava çağırılacaktır).

BAŞVURU SÜRECİ NASIL OLACAK?

Başvurular, 16 Ağustos'a kadar kabul edilecek. Sınav, 21 Eylül 2024 tarihinde saat 10.00'da Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde gerçekleştirilecek. Adaylar, başvurularını Türk Kızılayı'nın Kızılay Kariyer sayfası üzerinden yapabilecekler.

İLGİLİ HABERLER

Büyük indirim fırtınası Tarım Kredi Market’te fiyatlar uçuyor!

Parasını ona yatıranlar şaşıp kalacak! Büyük rekor kapıda!

Netflix'te merakla beklenen dizi bu haftanın en çok izlenen yapımı oldu! İşte haftanın en çok izlenen film ve dizileri

BMW R 1300'ye binen motor sahipleri eski motorlarını satışa çıkarıp bunu alıyor! Yok böyle bir motorsiklet!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çeyiz hazırlayanlar akın edecek! BİM'de teklisi değil 6'lısı 79 TL
2
Migros indirimin kralını yaptı! Bu fiyatlar sadece 3 gün geçerli olacak
3
Tarım Kredi market kırmızı et fiyatlarını değiştirdi! Kıyma, kuşbaşı bu fiyata raflarda
4
Adalet Bakanlığı 35 bin TL maaşlı personel alımını duyurdu! 81 ilde başvurular açılıyor
5
Honda Civic için ÖTV kaldırıldı! İkinci el parasına peynir ekmek gibi kapışılacak
6
18-50 yaş arası iş arayanlara müjde! Belediyelere yüksek maaşla personel alımı yapılacak
7
Orman Genel Müdürlüğü personel alımı! KPSS şartı yok, kurayla alınacak

Çürüyen, pörsüyen üzümlere son! Böyle saklayınca haftalarca taze kalıyor!

Saç derisindeki kepek ve egzamayı yok ediyor! Egzama hastalarının kurtarıcısı oldu!

Kızılay KPSS puanıyla personel alımı başlattı! Yüksek maaşla alım yapılacak!

Parasını ona yatıranlar şaşıp kalacak! Büyük rekor kapıda!

Büyük indirim fırtınası Tarım Kredi Market’te fiyatlar uçuyor!

50.000 TL’de faizler düştü! Ayda 2.000 TL ödeyeceksiniz

OpenAI'nin yeni yapay zeka destekli arama motoru SearchGPT göz kamaştırdı: 'Google'dan bin kat daha iyi'

Netflix'te merakla beklenen dizi bu haftanın en çok izlenen yapımı oldu! İşte haftanın en çok izlenen film ve dizileri

Sanayi Bakanlığı en az 35 bin TL maaaş ile kadın erkek lise mezunu personel alım ilanını az önce duyurdu

BMW R 1300'ye binen motor sahipleri eski motorlarını satışa çıkarıp bunu alıyor! Yok böyle bir motorsiklet!

Diyanet 2024'te 400 yeni vaiz alacak: Başvuru şartları ve tarihleri belli oldu!

Duyduk duymadık demeyin 219 TL’den 79 TL’ye düştü! 4 Ağustos'a kadar devam edecek.