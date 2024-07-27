Kızılay KPSS puanıyla personel alımı başlattı! Yüksek maaşla alım yapılacak!

Türk Kızılayı, 10 müfettiş yardımcısı pozisyonu için personel alımı yapacağını duyurdu. Başvuru hakkında tüm merak edilen soruların cevapları haberimizde yer alıyor.





KİMLER BAŞVURABİLİR?

Türk Kızılayı, belirli kriterlere uygun adaylar arıyor. İşte başvurunun gereklilikleri:

• Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri veya Yükseköğretim Kurulunca denklik verilen yurt dışındaki üniversitelerden mezun olmak.

• MS Office programlarını ileri düzeyde kullanabilmek.

• İleri seviyede İngilizce bilgisine sahip olmak (okuma, yazma, konuşma).

• Kriz ve risk yönetimi yetkinliğine sahip olmak.

• Takım çalışması ve iş birliğine yatkın olmak.

• Etkili iletişim yeteneklerine sahip olmak.

• Planlama ve organizasyon yeteneği gelişmiş olmak.

• B sınıfı ehliyete sahip olup aktif olarak araç kullanabilmek.

• Seyahat engeli bulunmamak.

• Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olmak.

KİMLER YAZILI SINAVA KATILABİLİR?

Türk Kızılayı'nın düzenleyeceği "Müfettiş Yardımcısı Sınavı"na katılmak isteyenlerin bazı özel şartları yerine getirmesi gerekiyor. İşte bu sınava girebilmek için aranan şartlar:

• İlanda belirtilen genel niteliklere sahip olmak.

• 21 Eylül 2024 itibarıyla 30 yaşını geçmemiş olmak.

• Türk Kızılayı'nın Müfettiş Yardımcılığı sınavına daha önce birden fazla katılmamış olmak.

• KPSSP17, KPSSP18, KPSSP22, KPSSP23, KPSSP27, KPSSP28, KPSSP47, KPSSP48 puan türlerinden 70 ve üzeri puan almış olmak.

• 2022 ve 2023 KPSS sonuçlarına göre en yüksek puana sahip ilk 100 kişi arasında yer almak (Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan tüm adaylar da sınava çağırılacaktır).

BAŞVURU SÜRECİ NASIL OLACAK?

Başvurular, 16 Ağustos'a kadar kabul edilecek. Sınav, 21 Eylül 2024 tarihinde saat 10.00'da Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde gerçekleştirilecek. Adaylar, başvurularını Türk Kızılayı'nın Kızılay Kariyer sayfası üzerinden yapabilecekler.