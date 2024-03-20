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Kızılay KPSS şartsız personel alımı müjdesi verdi! O illerde iş arayanlara büyük fırsat

Kızılay’ın resmi kariyer portalında yayınlanan acil duyuruya göre, yeni işe alım süreci başlatıldı. Adayların dikkatine sunulan bu ilanda, hangi pozisyonlar için eleman arandığı ve başvuru detayları belirtilmiştir.

Yayın Tarihi: 20.03.2024 07:27
Güncelleme Tarihi: 20.03.2024 07:27
Kızılay KPSS şartsız personel alımı müjdesi verdi! O illerde iş arayanlara büyük fırsat

Kızılay’ın kariyer portalında yayımlanan son dakika duyurusuna göre yeni bir işe alım süreci ilan edildi. İlana göz attığımızda, başvuruların 15 Mart’ta başlamış olduğu anlaşılıyor. Bu makalemizde, bahsi geçen işe alım duyurusunun başvuru şartları ve detaylarına değineceğiz.

kızılay personel alımı

KIZILAY İŞ İLANI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

  • Fransızca konusunda uzman (hem yazılı hem de sözlü olarak) ve bu dildeki yetkinlikleri test edilecek olan,
  • İdeal olarak, İngilizce’de de ileri seviyede becerilere (yazılı ve sözlü) sahip ve bu dildeki yetkinlikleri de test edilecek olan,
  • Tercihen, ilgili sektörde veya uluslararası projelerde minimum iki yıllık tecrübeye sahip,
  • SAP programını aktif olarak kullanabilen adaylar öncelikli tercih sebebi,
  • MS Office uygulamalarını etkin bir şekilde kullanabilen,
  • Kaynak yönetimi ve kriz durumlarında bilgi sahibi,
  • Güçlü iletişim becerilerine ve ikna kabiliyetine sahip,
  • Zaman yönetimi konusunda yetenekli ve hedefler doğrultusunda hareket edebilen,
  • Planlama ve organizasyon konularında yetkin,
  • Yeniliklere ve gelişime açık,
  • B sınıfı ehliyete sahip ve aktif olarak araç kullanabilen,
  • Seyahat kısıtlaması olmayan,
  • Erkek adaylar için askerlik görevini yerine getirmiş ya da en az 1 yıl süreyle askerlikten muaf tutulan.

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Kızılay KPSS şartsız personel alımı müjdesi verdi! O illerde iş arayanlara büyük fırsat

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