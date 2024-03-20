Kızılay KPSS şartsız personel alımı müjdesi verdi! O illerde iş arayanlara büyük fırsat

Kızılay’ın resmi kariyer portalında yayınlanan acil duyuruya göre, yeni işe alım süreci başlatıldı. Adayların dikkatine sunulan bu ilanda, hangi pozisyonlar için eleman arandığı ve başvuru detayları belirtilmiştir.