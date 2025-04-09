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Klasik Müziğin Çınarı: Prof. Koral Çalgan’ın 85. Yaşı Kutlandı

Prof. Koral Çalgan, öğrencileri tarafından düzenlenen konserle 85. yaşını kutladı, klasik müzik dünyasına katkılarını anlattı.

Yayın Tarihi: 09.04.2025 00:04
Güncelleme Tarihi: 09.04.2025 00:04
Klasik Müziğin Çınarı: Prof. Koral Çalgan’ın 85. Yaşı Kutlandı

85. Yaşında Klasik Müzik Dünyasına Damga Vuran Bir İsim

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Konser Salonu'nda düzenlenen "Prof. Koral Çalgan'ın 85. Yaşı" konseri, HÜ Senfoni Orkestrası tarafından gerçekleştirildi. Konserin şefliğini Prof. Burak Tüzün üstlendi.

Koral Çalgan: Klasik Müziğin Çınarı

Uzun yıllar Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasında (CSO) viyola grup şefliği yapan ve birçok sanatçının yetişmesine katkıda bulunan Prof. Koral Çalgan, etkinlikte duygu dolu anlar yaşadı. Çalgan, konser öncesinde yaptığı açıklamada, "Bu konser benim için büyük bir sürpriz oldu. 45 senelik meslek hayatımda değerli öğrencilerimi sevgiyle büyüttüm. Bu mesleğin bize kazandırdığı en büyük servet bu. Çok mutluyum," dedi.

Öğrencilerini Gururla Anardı

Prof. Çalgan, öğrencilerinin sahnede yer almasının kendisi için bir onur olduğunu ifade ederek, "Bütün öğrencilerimi içten sevgiyle kutluyorum. Bu gösterdikleri saygıya çok müteşekkirim," diye konuştu.

Düşkünlükle Hazırlanan Repertuvar

Şef Prof. Burak Tüzün, konserin repertuvarının Koral Çalgan'ın yaşamının önemli anlarına atıfta bulunduklarını açıkladı. Tüzün, ilk eserin, Çalgan'ın kurduğu lise orkestrasının 1986'daki ilk konserinde yer aldığını belirtti. Ayrıca, Çalgan'ın CSO'daki deneyimlerinden alıntılarla dolu bir program hazırladıklarını belirtti.

Öğrencilerden Anlamlı Konuşmalar

Konserde sunuculuğu üstlenen Boğaçhan Sözmen’in yanı sıra, Çalgan'ın eski öğrencileri Hacettepe Üniversitesi, CSO ve Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarlarının temsilciliğini yaparak duygusal konuşmalar gerçekleştirdi. Öğrencileri, Koral Çalgan'dan yalnızca müzik değil, yaşam ve insan sevgisi dersleri aldıklarını vurguladı.

Unutulmaz Performanslar

Konser, Wolfgang Amadeus Mozart'ın "Saraydan Kız Kaçırma" uvertürü ile açıldı. Ardından çeşitli sanatçılar eşliğinde önemli eserler seslendirildi. Ebru Karaağaç, Charles Camille Saint-Saens'in "Havanaise" eserini çalarken, viyola sanatçısı Murat Cangal, Herbert Howells'in "Elegy" eserini seslendirdi.

Müzikle Dolu Bir Yaşam

Prof. Koral Çalgan, müzik eğitimine babası Turgut Çalgan'dan başlamış ve 1962 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olduktan sonra uzun bir sanat kariyeri inşa etmiştir. Kendisinin katkılarıyla Türkiye'de birçok yeni eser seslendirilmiştir.

Çalgan, 45. sanat yılını tamamlayarak 2007'de emekliye ayrıldı, ancak müzik dünyasındaki etkisi hala devam etmektedir.

Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Senfoni Orkestrası, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasında (CSO) uzun...

Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Senfoni Orkestrası, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasında (CSO) uzun yıllar viyola grup şefliği yapan, klasik müzik camiasına çok sayıda öğrenci yetiştiren Prof. Koral Çalgan'ın 85. yaşını konserle kutladı.

Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Senfoni Orkestrası, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasında (CSO) uzun...

Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Senfoni Orkestrası, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasında (CSO) uzun yıllar viyola grup şefliği yapan, klasik müzik camiasına çok sayıda öğrenci yetiştiren Prof. Koral Çalgan'ın 85. yaşını konserle kutladı.

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