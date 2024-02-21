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Koç burcu: 26 Şubat- 3 Mart haftası hayatınızda neler olacak?

Koçlar, 12. evinizdeki zorlu geçişlerle başa çıkarken, 11. evinizdeki olumlu geçişlerden faydalanın. Sosyal hayatınız canlanırken, sağlığınıza ve ilişkilerinize dikkat edin.

Yayın Tarihi: 21.02.2024 15:51
Güncelleme Tarihi: 21.02.2024 15:51
Koç burcu: 26 Şubat- 3 Mart haftası hayatınızda neler olacak?

Koç Burcu Haftalık Yorumu (26 Şubat- 3 Mart 2024)

Duygu Demir: Sevgili Koçlar ve yükselen Koçlar, bu hafta sizin için pek de kolay geçmeyecek gibi görünüyor. Bunun nedeni, Güneş ve Merkür’ün 12. evinizde Satürn ile birlikte hareket etmesi. 12. ev, arkamızda bıraktığımız, fark etmediğimiz veya göz ardı ettiğimiz konuları temsil eder. Gizli düşmanlar, arkadan iş çevirenler, kontrol edemediğimiz durumlar, iç dünyamız, dile getiremediğimiz veya anlatamadığımız sorunlar, algılamakta güçlük çektiğimiz şeyler, negatif enerjiler ve depresif ruh halleri bu evle ilgilidir.

12. Evdeki Geçişler

Bu hafta 12. evinizdeki geçişler nedeniyle, hayatınızda rahat ve mutlu hissetmeyebilirsiniz. Karşınıza çıkan engeller, sizi kontrol dışı durumlarla baş etmek zorunda bırakabilir. Kendinizi ifade etmekte veya fikirlerinizi netleştirmekte güçlük yaşayabilirsiniz. Hafta boyunca Güneş, Merkür ve Satürn kavuşacaklar ve bu da size karamsar veya kötü haberler getirebilir. Bazı hayallerinizin veya kayıplarınızın farkına varabilir veya bunları açıkça söyleyebilirsiniz. Bu geçiş sizi kendinize karşı eleştirel veya yargılayıcı bir tutuma sokabilir. Bu yüzden, bu hafta çok fazla dışa dönük veya aktif olmak yerine, biraz içe dönmek ve kendinizle ilgilenmek daha iyi olabilir. Sağlığınızla veya psikolojinizle ilgili bir sorun yaşarsanız, lütfen yardım istemekten çekinmeyin.

11. Evdeki Geçişler

Bununla birlikte, bu hafta sadece kötü şeyler olmayacak. Venüs ve Mars, 11. evinizde birlikte ilerliyorlar. Bu da, sosyal hayatınızda, arkadaşlık ilişkilerinizde, grup faaliyetlerinizde veya ortak hedeflerinizde olumlu gelişmeler olabileceğini gösteriyor. Davetlere, görüşmelere, buluşmalara katılmak, insanlarla tanışmak, flört etmek, işbirliği yapmak size iyi gelebilir. Bu süreçte, Pazartesi günü finansal konularda, ortak arkadaşlarınızla yaptığınız işlerde veya değer yargılarınızda zorlayıcı veya sert bir etki yaşayabilirsiniz. Cuma günü ise, kaygı veya kriz yaratan bir durumla karşılaşabilirsiniz. 1, 2, 3 Mart tarihlerinde, ani bir harcama yapabilir, arkadaş çevrenizde bir kadınla sorun yaşayabilir veya bir ilişkiyi bitirmek zorunda kalabilirsiniz. Bu hafta çok yapıcı değiliz, bu yüzden büyük atılımlar yapmak yerine, biraz daha sakin kalmak ve bitirmemiz gereken işleri tamamlamak daha mantıklı olabilir. Zaten yeni aya doğru ilerliyoruz, bu yüzden elinizdeki işleri bitirerek yolunuza devam etmek daha akıllıca olacaktır, sevgili Koçlar.

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