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Koç Burcu ve Yükselen Koçlar: Geçmişle hesaplaşma, maneviyatla şifa, aşkla yenilenme... İşte Koç burcu için öneriler!

Koç burcu ve yükselen Koçlar, 2023 yılından bu yana yaşadıkları zorlukları aşmak için geçmişleriyle yüzleşmeye, manevi yolculuklara ve yurt dışı bağlantılara yönelmeye davet ediliyor. Aşk hayatlarında ise Mart sonuyla başlayan fırtınalı bir dönem onları bekliyor.

Yayın Tarihi: 29.02.2024 15:06
Güncelleme Tarihi: 29.02.2024 15:06
Koç Burcu ve Yükselen Koçlar: Geçmişle hesaplaşma, maneviyatla şifa, aşkla yenilenme... İşte Koç burcu için öneriler!

Koç Burcu ve Yükselen Koçlar İçin Öneriler

Mine Ölmez: Sevgili Koçlar, eğer son dönemlerde kendinizi normalden daha yorgun, umutsuz, çaresiz hissediyorsanız veya belirsiz bir sıkıntınız varsa, özellikle 2023 yılından bu yana, belki de geçmişinizle yüzleşme zamanı gelmiştir. Kendinize şu soruları sorma zamanı: Acaba nerede hata yaptım? Nerede yanlış yaptım? Nerede geç kaldım? Nerede acele ettim? Bu hafta, özellikle 13 Mart'tan 14 Mart'a kadar, ruhsal ve manevi uyanışlar yaşayacağınız bir süreç başlıyor.

Geçmişle Yüzleşme

Eğer bir sağlık sorununuz varsa, iyileşme sürecine doğru ilerleyebilirsiniz. Gizli düşmanlıklarla uğraşmak zorunda kaldıysanız, bir ihanete uğradıysanız, birisi size negatif enerji gönderiyorsa veya birisi arkanızdan iş çeviriyorsa, bu konularla ilgili bir aydınlanma yaşamanız mümkün. Kendinizi kaderinizin değiştiği bir noktaya doğru, hızla ilerlerken bulabilirsiniz.

Geçmişin İzleri

Geçmişte vefat etmiş yakınlarınızı, aile büyüklerinizi hatırlayın. Onları anmak, ailevi konulara yönelmek, aile dizimi ve benzeri çalışmalar yapmak için tam zamanı olabilir. Kendinize bir yolculuk yapın, dedenizi, babaannenizi, anneannenizi hatırlayın. Acaba bir haksızlık mı oldu veya çok mu kızgınsınız babanıza, annenize? Şimdi tam bu tip konulara yönelmenin ve içsel olarak kendinizi aşmanın tam zamanı gibi görünüyor.

Yurt Dışı Bağlantıları

Yurt dışı yolculukları, yurt dışı bağlantılı işler, uzak ülkelerle yapılabilecek çalışmalar özellikle memleketinden uzakta yaşayan veya yurt dışında yaşayan Koçlar için bereketli, verimli ve çalışma hayatlarını olumlu etkileyecek bir süreç başlıyor. Yurt dışında iş bulabilir, yurt dışında bağlantı kurabilirsiniz. Kendinizi bulunduğunuz yerden uzakta bir yapılanma içerisine girebilirsiniz.

Manevi Yolculuklar

Manevi yolculuklar yapmak, hac, umre gibi vazifelere yönelmek için de harekete geçmek için de çok doğru ve güzel bir zaman. Maneviyatınıza yönelin, şifayı içten dışa çalıştırın, önce iç dünyanızı ve geçmişinizi temizlemeye bakın. Kendi karar veremediğiniz, başa çıkamadığınız şeyler varsa, bilene danışıp destek almanız da yararlı olur.

Aşk Hayatı

Aşk hayatınızla ilgili olarak, fırtınalı dönemleriniz Mart sonuyla başlıyor. Nisan, müthiş bir fırtına olacak. Mart sonuyla öyle bir dönem başlıyor ki, Kasım ortasına kadar gerçek aşkı da bulmuş olabilir, gerçek sınavını da bulmuş olabilir. Evlenebilir, nişanlanabilir, çok hızlı evlilik haberleri almaya devam edeceğiz.

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