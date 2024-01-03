Koç burcunun özellikleri, Mitolojisi ve uyum durumu
Koç burcu, ateş elementinin öncüsüdür. Cesur, girişimci ve hevesli bir karaktere sahiptir. Yönetici gezegeni Mars, vücutta baş ve yüzü, rengi kırmızı, metali demir, taşı elmastır. Altın postlu kanatlı koç, mitolojik sembolüdür. Aslan ve Yay burçlarıyla uyumlu, Yengeç, Terazi ve Oğlak burçlarıyla zorlanır.
Koç Burcu: Ateşin Öncüsü (21 Mart- 20 Nisan)
Tanımlayan söz: Kendimi arıyorum
Olumlu ve yapıcı kullanıldığında: Cesur ve girişimci, başkalarına heves veren, kolay anlayan, dürüst ve kararlı, inançlı
Kötü kullanıldığında ve abartıldığında: Kaba ve fanatik, egoist, başkalarının duygularına duyarsız, dikkatsiz, önyargılı
Yönetici gezegeni: Mars
Elementi: Ateş
Niteliği: Öncü
Koç burcunun Mitolojisi
Koç eski kaynaklarda her zaman kurbanlık olarak kabul edilmiştir. Romalılar ve Yunanlılar düşman şehirlerin kapılarını kırmak için koç başlı silahlar kullanmışlardır. Greklerin altın post hikâyesine göre, Phrixus ve Helle, Athamas kralının çocuklarıdır. Babaları tarafından tanrılara kurban edilmek üzere bir dağ başına çıkarılırlar. Ancak tanrılar çocukların değil, üvey annelerinin kurban edilmesini istemektedir. Tam öldürülecekleri sırada, altın postlu kanatlı bir koç belirir ve onlardan sırtına binmesini ister, Colchis adında güvende olacakları bir yere kaçarlar.
Koç burcunun fiziksel özellikleri
Koç burcu vücutta baş ve yüz kısmını yönetir. Koç burçları genellikle yuvarlak ve belirgin bir yüze, küçük ve canlı gözlere, kısa ve düz bir buruna sahiptir. Saçları kırmızı veya kızıla kaçan renklerde olabilir. Koç burçları enerjik ve hareketli oldukları için vücutlarında kaslı ve sıkı bir yapı görülür.
Koç burcunun Rengi, Metali ve Taşı
Koç burcunun rengi kırmızıdır. Kırmızı renk, Koç burcunun ateşli, tutkulu ve cesur doğasını yansıtır. Koç burcunun metali demirdir. Demir, Koç burcunun güçlü, dayanıklı ve savaşçı yönünü simgeler. Koç burcunun taşı elmastır. Elmas, Koç burcunun parlak, değerli ve özgün karakterini ifade eder.
Koç burcunun uyumlu ve zorlandığı burçlar
Koç burcu, aynı elementten olan Aslan ve Yay burçlarıyla uyumlu olur. Bu burçlar, Koç burcunun maceracı, yaratıcı ve özgürlükçü ruhunu paylaşır. Koç burcu, Yengeç, Terazi ve Oğlak burçlarıyla zorlanır. Bu burçlar, Koç burcunun sabırsız, bencil ve agresif tavırlarına tahammül edemez.