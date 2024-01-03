Koç burcunun özellikleri, Mitolojisi ve uyum durumu

Koç Burcu: Ateşin Öncüsü (21 Mart- 20 Nisan)

Tanımlayan söz: Kendimi arıyorum

Olumlu ve yapıcı kullanıldığında: Cesur ve girişimci, başkalarına heves veren, kolay anlayan, dürüst ve kararlı, inançlı

Kötü kullanıldığında ve abartıldığında: Kaba ve fanatik, egoist, başkalarının duygularına duyarsız, dikkatsiz, önyargılı

Yönetici gezegeni: Mars

Elementi: Ateş

Niteliği: Öncü

Koç burcunun Mitolojisi

Koç eski kaynaklarda her zaman kurbanlık olarak kabul edilmiştir. Romalılar ve Yunanlılar düşman şehirlerin kapılarını kırmak için koç başlı silahlar kullanmışlardır. Greklerin altın post hikâyesine göre, Phrixus ve Helle, Athamas kralının çocuklarıdır. Babaları tarafından tanrılara kurban edilmek üzere bir dağ başına çıkarılırlar. Ancak tanrılar çocukların değil, üvey annelerinin kurban edilmesini istemektedir. Tam öldürülecekleri sırada, altın postlu kanatlı bir koç belirir ve onlardan sırtına binmesini ister, Colchis adında güvende olacakları bir yere kaçarlar.

Koç burcunun fiziksel özellikleri

Koç burcu vücutta baş ve yüz kısmını yönetir. Koç burçları genellikle yuvarlak ve belirgin bir yüze, küçük ve canlı gözlere, kısa ve düz bir buruna sahiptir. Saçları kırmızı veya kızıla kaçan renklerde olabilir. Koç burçları enerjik ve hareketli oldukları için vücutlarında kaslı ve sıkı bir yapı görülür.

Koç burcunun Rengi, Metali ve Taşı

Koç burcunun rengi kırmızıdır. Kırmızı renk, Koç burcunun ateşli, tutkulu ve cesur doğasını yansıtır. Koç burcunun metali demirdir. Demir, Koç burcunun güçlü, dayanıklı ve savaşçı yönünü simgeler. Koç burcunun taşı elmastır. Elmas, Koç burcunun parlak, değerli ve özgün karakterini ifade eder.

Koç burcunun uyumlu ve zorlandığı burçlar

Koç burcu, aynı elementten olan Aslan ve Yay burçlarıyla uyumlu olur. Bu burçlar, Koç burcunun maceracı, yaratıcı ve özgürlükçü ruhunu paylaşır. Koç burcu, Yengeç, Terazi ve Oğlak burçlarıyla zorlanır. Bu burçlar, Koç burcunun sabırsız, bencil ve agresif tavırlarına tahammül edemez.