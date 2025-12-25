Koca Yusuf: Yerli İtfaiye Arazözü KKTC Sivil Savunma'ya Teslim Edildi

Tören ve katılımcılar

Yerli mühendislik gücüyle tasarlanıp üretilen yüksek donanımlı itfaiye arazözü, Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde düzenlenen törenle KKTC Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı'na teslim edildi. Teslim törenine Hakan Balaban (KKTC Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı), Prof. Dr. İrfan Suat Günsel (Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı), Halil Erçin (Sancaklı İtfaiye Genel Müdürü), protokol üyeleri ve basın mensupları katıldı.

Proje ve iş birliği

GÜNSEL ve Sancaklı İtfaiye iş birliğinde geliştirilen araç, özellikle orman yangınlarına müdahale için tasarlanmış üstün teknik donanımıyla öne çıkıyor. Yakın Doğu Oluşumu ve GÜNSEL mühendislerinin teknik birikimi ile Sancaklı İtfaiye'nin saha deneyimi birleşerek stratejik bir acil müdahale aracı ortaya kondu. Geçtiğimiz Temmuz ayında GÜNSEL tarafından üretilen 8 adet arama-kurtarma aracı üstyapısının tesliminden sonra bu araç, iş birliğine yeni bir halka ekledi.

Adı ve sembolik anlamı

Araç, gücü, cesareti ve azmi simgelemesi amacıyla Koca Yusuf adıyla hizmete alındı. İsim, Sivil Savunma yetkilileri tarafından teşkilatın ve milletin zorluklar karşısındaki kararlı duruşunu ve sahadaki dayanıklılığı temsil eden bir simge olarak tanımlandı.

Yetkililerin açıklamaları

Hakan Balaban, teslim sırasında yaptığı değerlendirmede aracın ülkenin afetlere müdahale kapasitesini güçlendirmede çok kıymetli olduğunu belirtti. Balaban, söz konusu aracın zorlu arazi şartlarında etkin görev yapabileceğini, yüksek su kapasitesi ve gelişmiş teknik donanımıyla yangınlara daha hızlı, daha güçlü ve daha güvenli müdahale imkanı sağlayacağını vurguladı. Balaban ayrıca aracın 'afetlerin ilk anlarında umut olacak, canlar kurtaracak' bir rol üstleneceğini ifade etti ve üretimde emeği geçenlere teşekkür etti.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel ise projenin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yerli üretim ve mühendislik yetkinliğini sahaya yansıtan bir örneği olduğunu söyledi. Günsel, aracın yalnızca bir ekipman değil; yerli mühendislik aklının, sanayi iş birliğinin ve kamu kurumlarıyla kurulan güçlü ortaklığın somut bir ürünü olduğunu belirtti ve aracın insan hayatını ve doğayı korumada önemli bir rol üstlenmesini temenni etti.

Teknik özellikler

Araç, özellikle orman yangınları ve zorlu arazi koşulları için tasarlandı. 20 ton su taşıma kapasitesine sahip olan araç, hem sabit pozisyonda hem de hareket halindeyken su atabilme kabiliyeti sayesinde müdahale esnekliğini artırıyor. Yüksek performanslı pompa sistemi, uzaktan kontrollü ve manuel su monitörleri, gelişmiş kamera sistemleri ve elektronik kontrol altyapısı ile yangınlara hızlı, güvenli ve hassas müdahale imkanı sunuyor. Dayanıklı ve hafif alüminyum üstyapı, gelişmiş ikaz ve güvenlik sistemleri ile desteklenen araç, kişisel koruyucu donanımlar ve solunum setleriyle birlikte eksiksiz donanımla teslim edildi.

Sonuç

GÜNSEL ve Sancaklı İtfaiye iş birliğiyle geliştirilen 'Koca Yusuf', KKTC'nin yangın ve afet müdahale kapasitesini güçlendiren çağdaş bir araç olarak envantere katıldı. Teslim töreni, Sivil Savunma personelinin aracın teknik kabiliyetlerini uygulamalı gösterisiyle sona erdi.

