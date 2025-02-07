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Kocaeli'den Gaziantep'e TOKİ'nin Arsa Satış Atağı: Tarihlere Dikkat!

Kocaeli'den Gaziantep'e kadar 125'ten fazla arsa satışa sunuluyor. 19, 20 ve 21 Şubat tarihlerine dikkat edin!

Yayın Tarihi: 07.02.2025 10:57
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 10:57
Kocaeli'den Gaziantep'e TOKİ'nin Arsa Satış Atağı: Tarihlere Dikkat!

TOKİ'den Dev Yatırım Atağı

Toplu Konut İdaresi (TOKİ), Türkiye genelinde arsa satışlarını hız kesmeden sürdürüyor. Kocaeli'den Gaziantep'e, Balıkesir'e kadar pek çok ilde, toplamda 125'ten fazla arsa yeni sahiplerini bekliyor.

Kocaeli Arsa Satışları

Kocaeli'nin gözde ilçelerinde, 68 muhtelif arsa satışa sunulacak. Başiskele, Dilovası, Gebze, İzmit ve Kartepe'deki arsalar, yatırımcıların ilgi odağı oldu. İhale, 19 Şubat 2025 tarihinde saat 10:30'da gerçekleştirilecek.

Kocaeli'den Gaziantep'e TOKİ'nin Arsa Satış Atağı: Tarihlere Dikkat!

Ödeme Kolaylıkları

TOKİ, arsa satışları için çeşitli ödeme kolaylıkları sunuyor:

  • %25 peşin, 48 ay vade imkanı
  • %40 peşin, 36 ay vade imkanı
  • Peşin ödemelerde %15 indirim
  • KDV'den muafiyet

  • Kocaeli'den Gaziantep'e TOKİ'nin Arsa Satış Atağı: Tarihlere Dikkat!

İhale Yerleri

Bilkent Otel ve Konferans Merkezi - Çankaya/Ankara ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu - Halkalı/İstanbul, ihale yerleri olarak belirlenmiştir. Online katılım için son kayıt tarihi 18 Şubat 2025 saat 10:30 olarak açıklanmıştır.

Balıkesir ve Gaziantep İhaleleri

Balıkesir'de toplam 39 muhtelif arsa satışa sunulacak. İhale, 20 Şubat 2025 tarihinde saat 10:30'da yapılacaktır. Ayrıca, Gaziantep'in Islahiye, Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde bulunan 18 muhtelif arsa 21 Şubat 2025'te saat 10:30'da ihale ile satılacaktır.

Farklı bölgelerde birbirinden çeşitli arsa seçenekleri, tüm yatırımcı kesimlerine hitap etmektedir. Ancak özellikle Kocaeli'deki geniş arsa portföyü, dikkat çekici bir fırsat olarak öne çıkıyor.

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