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Kocaeli, İstanbul, Tekirdağ, Ankara, İzmir ilk 5'te! Meğer orada yaşayanların hepsi böyleymiş

Türkiye’de yapılan araştırma sonucunda en zengin iller sıralaması belirlendi. Ancak, birçok kişi Türkiye’nin en zengin illeri arasında Balıkesir’in sırasını merak ediyor.

Yayın Tarihi: 18.04.2024 14:15
Güncelleme Tarihi: 18.04.2024 14:15
Kocaeli, İstanbul, Tekirdağ, Ankara, İzmir ilk 5'te! Meğer orada yaşayanların hepsi böyleymiş

Türkiye’nin ekonomik gücü ve zenginlik düzeyi, farklı iller arasında değişkenlik göstermektedir. Son yapılan araştırmalara göre, Türkiye’nin en zengin şehirleri sıralaması belirlenmiştir. Bu sıralamada Balıkesir’in konumu da merak edilmektedir. İşte Türkiye’nin ekonomik açıdan öne çıkan bazı şehirleri:

  • İstanbul: Türkiye’nin en büyük ve en zengin şehri olarak bilinir. Finans, ticaret ve sanayi alanlarında büyük bir rol oynar.
  • Ankara: Başkent olması nedeniyle önemli bir ekonomik merkezdir. Kamu sektörü, bürokrasi ve sanayi faaliyetleri burada yoğundur.
  • İzmir: Ege Bölgesi’nin en büyük kenti olan İzmir, limanı ve sanayisiyle dikkat çeker.
  • Bursa: Otomotiv, tekstil ve mobilya sektörlerinde güçlüdür.
  • Antalya: Turizm gelirleriyle ön plana çıkar.

Balıkesir ise bu sıralamada daha alt sıralarda yer alabilir, ancak bölgesel olarak önemli bir potansiyele sahiptir. Zenginlik sadece ekonomik değil, aynı zamanda kültürel ve doğal zenginliklerle de ölçülmelidir. 

en zengin iller

Türkiye İstatistik Kurumu’nun yayınladığı “Türkiye’nin en zengin şehri” sıralaması, birçok kişi tarafından merak ediliyor. Ülkenin ekonomik gücünü yansıtan bu sıralamada, hangi şehirlerin öne çıktığı büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Detaylar ve istatistikler, vatandaşlar arasında önemli bir konu haline gelmiş durumda.

Türkiye’nin ekonomik gücü ve zenginlik düzeyi, farklı iller arasında büyük farklılıklar göstermektedir. İşte Türkiye’nin ekonomik açıdan öne çıkan bazı illeri:

  • Ağrı: 55.296 TL
  • Şanlıurfa: 64.416 TL
  • Bitlis: 67.566 TL
  • Diyarbakır: 71.627 TL
  • Muş: 72.894 TL
  • Kars: 78.092 TL
  • Tokat: 78.243 TL
  • Bingöl: 78.587 TL
  • Adıyaman: 79.223 TL
  • Siirt: 79.308 TL
  • Batman: 82.052 TL
  • Hakkari: 84.114 TL
  • Ordu: 84.156 TL
  • Giresun: 85.453 TL
  • Gümüşhane: 87.079 TL
  • Iğdır: 88.405 TL
  • Şırnak: 89.753 TL
  • Erzurum: 91.804 TL
  • Malatya: 93.573 TL
  • Yozgat: 93.776 TL
  • Bayburt: 97.907 TL
  • Kocaeli: 302.772 TL
  • İstanbul: 287.524 TL
  • Tekirdağ: 253.501 TL
  • Ankara: 230.677 TL
  • İzmir: 218.779 TL
  • Bilecik: 206.662 TL
  • Kırklareli: 201.355 TL
  • Yalova: 197.475 TL
  • Bursa: 192.098 TL
  • Antalya: 190.499 TL

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