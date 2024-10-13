DOLAR
34,24 0%
EURO
37,45 0%
ALTIN
2.928,22 0%
BITCOIN
2.138.474,25 0,97%

Kocaeli Kitap Fuarı 1 Milyonu Aştı: 14. Dönem Başarıyla Tamamlandı

Kocaeli Kitap Fuarı, 1 milyon ziyaretçi ile büyük bir ilgi gördü. 800 yazar katıldı, etkinlikler doyasıya gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 13.10.2024 21:12
Güncelleme Tarihi: 13.10.2024 21:17
Kocaeli Kitap Fuarı 1 Milyonu Aştı: 14. Dönem Başarıyla Tamamlandı

Kocaeli Kitap Fuarı Tamamlandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 14. Kocaeli Kitap Fuarı, bu yıl "Savaşın ve Acının Edebiyatı" temasıyla başarılı bir şekilde sona erdi. 5 Ekim'de Kocaeli Uluslararası Kongre Merkezi'nde başlayan fuar, 9 gün boyunca kitap tutkunlarını ağırladı.

Yoğun İlgi ve Katılım

Fuara 530 yayın evi, sahaf ve sivil toplum kuruluşu katılım sağladı. 1000'den fazla panel, söyleşi ve imza etkinliği düzenlendi. Bu süreçte 800 yazar etkinliklerde görüşme imkanı buldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Murat Yavuz, fuardı değerlendirerek, "Geçen yıl katılım sayısı 988 bin iken, bu yıl 1 milyonun üzerinde ziyaretçi ağırladık. İlginin bu denli artması bizim için mutluluk verici," açıklamasında bulundu.

Paydaşlar ve Gelecek Yıllar

Yavuz, Kocaeli Üniversitesi gibi paydaşların önemli katkı sağladığını belirterek, tüm katılımcılara teşekkür etti. "Gelecek yıl 15. fuarımızda katılımın rekor kıracağına inanıyorum," diyerek fuarın etkisinin devam edeceğini vurguladı.

Fuara toplamda 1 milyon 23 bin 514 kişi katıldı, dolayısıyla Kocaeli’nin kültürel etkinlikleri her geçen yıl artarak devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Kocaeli Kitap Fuarı sona erdi. Bu yıl...

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Kocaeli Kitap Fuarı sona erdi. Bu yıl "Savaşın ve Acının Edebiyatı" temasıyla 5 Ekim'de Kocaeli Uluslararası Kongre Merkezi'nde başlayan fuar, açık kaldığı 9 gün boyunca kitap tutkunlarından yoğun ilgi gördü.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Kocaeli Kitap Fuarı sona erdi. Bu yıl...

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Kocaeli Kitap Fuarı sona erdi. Bu yıl "Savaşın ve Acının Edebiyatı" temasıyla 5 Ekim'de Kocaeli Uluslararası Kongre Merkezi'nde başlayan fuar, açık kaldığı 9 gün boyunca kitap tutkunlarından yoğun ilgi gördü.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Kocaeli Kitap Fuarı sona erdi. Bu yıl...

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Kocaeli Kitap Fuarı sona erdi. Bu yıl "Savaşın ve Acının Edebiyatı" temasıyla 5 Ekim'de Kocaeli Uluslararası Kongre Merkezi'nde başlayan fuar, açık kaldığı 9 gün boyunca kitap tutkunlarından yoğun ilgi gördü.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Kocaeli Kitap Fuarı sona erdi. Bu yıl...

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Kocaeli Kitap Fuarı sona erdi. Bu yıl "Savaşın ve Acının Edebiyatı" temasıyla 5 Ekim'de Kocaeli Uluslararası Kongre Merkezi'nde başlayan fuar, açık kaldığı 9 gün boyunca kitap tutkunlarından yoğun ilgi gördü.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Kocaeli Kitap Fuarı sona erdi. Bu yıl...

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Kocaeli Kitap Fuarı sona erdi. Bu yıl "Savaşın ve Acının Edebiyatı" temasıyla 5 Ekim'de Kocaeli Uluslararası Kongre Merkezi'nde başlayan fuar, açık kaldığı 9 gün boyunca kitap tutkunlarından yoğun ilgi gördü.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Kocaeli Kitap Fuarı sona erdi. Bu yıl...

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Kocaeli Kitap Fuarı sona erdi. Bu yıl "Savaşın ve Acının Edebiyatı" temasıyla 5 Ekim'de Kocaeli Uluslararası Kongre Merkezi'nde başlayan fuar, açık kaldığı 9 gün boyunca kitap tutkunlarından yoğun ilgi gördü.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Kocaeli Kitap Fuarı sona erdi. Bu yıl...

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Kocaeli Kitap Fuarı sona erdi. Bu yıl "Savaşın ve Acının Edebiyatı" temasıyla 5 Ekim'de Kocaeli Uluslararası Kongre Merkezi'nde başlayan fuar, açık kaldığı 9 gün boyunca kitap tutkunlarından yoğun ilgi gördü.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Kocaeli Kitap Fuarı sona erdi. Bu yıl...

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Kocaeli Kitap Fuarı sona erdi. Bu yıl "Savaşın ve Acının Edebiyatı" temasıyla 5 Ekim'de Kocaeli Uluslararası Kongre Merkezi'nde başlayan fuar, açık kaldığı 9 gün boyunca kitap tutkunlarından yoğun ilgi gördü.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Kocaeli Kitap Fuarı sona erdi. Bu yıl...

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Kocaeli Kitap Fuarı sona erdi. Bu yıl "Savaşın ve Acının Edebiyatı" temasıyla 5 Ekim'de Kocaeli Uluslararası Kongre Merkezi'nde başlayan fuar, açık kaldığı 9 gün boyunca kitap tutkunlarından yoğun ilgi gördü.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Işıkhan açıkladı! Asgari ücrette taşlar yerine oturdu

Patronlar ilk defa açıkladı! 2025 asgari ücrete çifte zam müjdesi gelebilir

O çalışana müjde! Her ay 10.300 TL destek ödemesi yapılacak

Merkez Bankası enflasyon açıklaması maaşları uçurdu! Ocak zammı şok edecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kocaeli Kitap Fuarı 1 Milyonu Aştı: 14. Dönem Başarıyla Tamamlandı
2
Bu 3 şehirde yaşayanlara müjde! KPSS 50- 65 ile memur alımı! Zabıta, mühendis, VHKİ alımları başladı
3
300 TL fiyatı unutun! O Markette 200 TL’den düştü: Koşan kapıyor
4
Tuvalet kağıdı, parfüm, deodorant listede! BİM 3 Haziran aktüel ürünler kataloğu
5
2024 Büro Personeli Maaşları: Kamu ve Özel Sektör Maaşları
6
Kahramanmaraş'ta Klasik Otomobil Festivali Rüzgarı
7
30 Eylül 2024 Pazartesi günlük burç yorumları! Aşk, para, iş ve sağlık falı

Merkez Bankası enflasyon açıklaması maaşları uçurdu! Ocak zammı şok edecek

Bakan Işıkhan açıkladı! Asgari ücrette taşlar yerine oturdu

Emeklilere kabusu yaratacak gelişme! Maaş kesintileri kapıda

300 TL fiyatı unutun! O Markette 200 TL’den düştü: Koşan kapıyor

Kredi kartı olanlar dikkat! 750 TL o vergi kesintisi olarak alınacak

Dün son sıcak geceydi! Meteorolojiden titretecek uyarı geldi

Patronlar ilk defa açıkladı! 2025 asgari ücrete çifte zam müjdesi gelebilir

Yeni kredi sıkılaşma kararları geliyor! Kredi muslukları iyice kapanıyor

Aracı adına olana müjde! Yüzde 25 iade yapılacak

EYT’liler hariç tüm emeklilere yüzde 50 indirim! O şehirde yaşayan emekliye müjde

O çalışana müjde! Her ay 10.300 TL destek ödemesi yapılacak

AK Parti’den yeni emekli düzenlemesi! Tüm sistem deşifre edildi