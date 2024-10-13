Kocaeli Kitap Fuarı 1 Milyonu Aştı: 14. Dönem Başarıyla Tamamlandı

Kocaeli Kitap Fuarı Tamamlandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 14. Kocaeli Kitap Fuarı, bu yıl "Savaşın ve Acının Edebiyatı" temasıyla başarılı bir şekilde sona erdi. 5 Ekim'de Kocaeli Uluslararası Kongre Merkezi'nde başlayan fuar, 9 gün boyunca kitap tutkunlarını ağırladı.

Yoğun İlgi ve Katılım

Fuara 530 yayın evi, sahaf ve sivil toplum kuruluşu katılım sağladı. 1000'den fazla panel, söyleşi ve imza etkinliği düzenlendi. Bu süreçte 800 yazar etkinliklerde görüşme imkanı buldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Murat Yavuz, fuardı değerlendirerek, "Geçen yıl katılım sayısı 988 bin iken, bu yıl 1 milyonun üzerinde ziyaretçi ağırladık. İlginin bu denli artması bizim için mutluluk verici," açıklamasında bulundu.

Paydaşlar ve Gelecek Yıllar

Yavuz, Kocaeli Üniversitesi gibi paydaşların önemli katkı sağladığını belirterek, tüm katılımcılara teşekkür etti. "Gelecek yıl 15. fuarımızda katılımın rekor kıracağına inanıyorum," diyerek fuarın etkisinin devam edeceğini vurguladı.

Fuara toplamda 1 milyon 23 bin 514 kişi katıldı, dolayısıyla Kocaeli’nin kültürel etkinlikleri her geçen yıl artarak devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Kocaeli Kitap Fuarı sona erdi. Bu yıl "Savaşın ve Acının Edebiyatı" temasıyla 5 Ekim'de Kocaeli Uluslararası Kongre Merkezi'nde başlayan fuar, açık kaldığı 9 gün boyunca kitap tutkunlarından yoğun ilgi gördü.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Kocaeli Kitap Fuarı sona erdi. Bu yıl "Savaşın ve Acının Edebiyatı" temasıyla 5 Ekim'de Kocaeli Uluslararası Kongre Merkezi'nde başlayan fuar, açık kaldığı 9 gün boyunca kitap tutkunlarından yoğun ilgi gördü.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Kocaeli Kitap Fuarı sona erdi. Bu yıl "Savaşın ve Acının Edebiyatı" temasıyla 5 Ekim'de Kocaeli Uluslararası Kongre Merkezi'nde başlayan fuar, açık kaldığı 9 gün boyunca kitap tutkunlarından yoğun ilgi gördü.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Kocaeli Kitap Fuarı sona erdi. Bu yıl "Savaşın ve Acının Edebiyatı" temasıyla 5 Ekim'de Kocaeli Uluslararası Kongre Merkezi'nde başlayan fuar, açık kaldığı 9 gün boyunca kitap tutkunlarından yoğun ilgi gördü.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Kocaeli Kitap Fuarı sona erdi. Bu yıl "Savaşın ve Acının Edebiyatı" temasıyla 5 Ekim'de Kocaeli Uluslararası Kongre Merkezi'nde başlayan fuar, açık kaldığı 9 gün boyunca kitap tutkunlarından yoğun ilgi gördü.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Kocaeli Kitap Fuarı sona erdi. Bu yıl "Savaşın ve Acının Edebiyatı" temasıyla 5 Ekim'de Kocaeli Uluslararası Kongre Merkezi'nde başlayan fuar, açık kaldığı 9 gün boyunca kitap tutkunlarından yoğun ilgi gördü.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Kocaeli Kitap Fuarı sona erdi. Bu yıl "Savaşın ve Acının Edebiyatı" temasıyla 5 Ekim'de Kocaeli Uluslararası Kongre Merkezi'nde başlayan fuar, açık kaldığı 9 gün boyunca kitap tutkunlarından yoğun ilgi gördü.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Kocaeli Kitap Fuarı sona erdi. Bu yıl "Savaşın ve Acının Edebiyatı" temasıyla 5 Ekim'de Kocaeli Uluslararası Kongre Merkezi'nde başlayan fuar, açık kaldığı 9 gün boyunca kitap tutkunlarından yoğun ilgi gördü.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Kocaeli Kitap Fuarı sona erdi. Bu yıl "Savaşın ve Acının Edebiyatı" temasıyla 5 Ekim'de Kocaeli Uluslararası Kongre Merkezi'nde başlayan fuar, açık kaldığı 9 gün boyunca kitap tutkunlarından yoğun ilgi gördü.