Kocaeli Şehir Tiyatroları 27 Yılda 1.6 Milyon Seyirciyi Ağırladı

Kocaeli Şehir Tiyatroları, 1997 yılında kurulduğundan bu yana tam 1 milyon 659 bin 34 seyirciye ev sahipliği yaptı. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, sanatseverlerin destekleriyle kentin sosyal yaşamında önemli bir yer edinen tiyatro, 27 yıl içerisinde 156 oyun sahneleyerek büyük bir başarıya imza attı.

Türk tiyatrosunun saygın ödüllerinden 'Afife Jale' dahil olmak üzere 74 ödül kazanarak adından söz ettiren Kocaeli Şehir Tiyatroları, Anadolu'daki diğer tiyatroların oluşumuna da öncülük etti.

27. Yıl Dönümü Kutlamaları

Tiyatronun 27. yıl dönümü kutlama etkinlikleri çerçevesinde, kurucu genel sanat yönetmeni Işıl Kasapoğlu'nun sanat hayatını konu alan bir film gösterimi yapıldı. Etkinlik, Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı ve oyuncuların katılımıyla gerçekleştirildi.

Film gösteriminin ardından sahneye davet edilen Kasapoğlu'na çiçek ve plaket takdim edilerek 27. yıl pastası kesildi. Katılımcılar, Kocaelili sanatseverlere tiyatroya olan ilgilerinden ötürü teşekkür eden Kasapoğlu'na alkışlarla destek verdiler.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.