DOLAR
42,84 -0,02%
EURO
50,38 -0,36%
ALTIN
6.169,7 -0,03%
BITCOIN
3.748.321,33 0,06%

Kocasinan'da Kentsel Dönüşüm: Erkilet Ertuğrulgazi'de 78 Daire İhalesi 30 Aralık'ta

Kocasinan Belediyesi, Erkilet Ertuğrulgazi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında 30 Aralık'ta 78 dairenin kat karşılığı ihalesini gerçekleştirecek.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 13:02
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 13:02
Kocasinan'da Kentsel Dönüşüm: Erkilet Ertuğrulgazi'de 78 Daire İhalesi 30 Aralık'ta

Kocasinan'da Kentsel Dönüşüm Hızla İlerliyor

Erkilet Ertuğrulgazi Kentsel Dönüşüm Projesi, Kocasinan Belediyesi'nin Kayseri'ye değer katan vizyon projelerinin başında geliyor. Proje, modern, güvenli ve çağdaş yaşam alanları oluşturma hedefiyle tüm hızıyla sürüyor.

Ertuğrulgazi Mahallesi'nde 78 dairenin kat karşılığı ihalesi, 30 Aralık Salı günü saat 14.00'te düzenlenecek.

Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan denilince ilk akla kentsel dönüşümün geldiğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Erkilet Ertuğrulgazi bölgesinde konut inşaatlarımız tüm hızıyla sürüyor. Şimdi ise yılın son fırsatı olarak 30 Aralık Salı günü saat 14.00’te, 78 dairenin kat karşılığı ihalesini gerçekleştireceğiz. Kocasinan denilince ilk akla kentsel dönüşüm gelir. Çünkü kentsel dönüşüm bizim olmazsa olmazımızdır"

Başkan Çolakbayrakdar, kentsel dönüşümün yalnızca yapı yenilemekten ibaret olmadığını belirterek ekledi:

"Okul, park, yeşil alan, cami, pazar ve sosyal donatılarıyla insana yakışır yaşam alanları inşa ediyoruz. Çocuklarımızın, gençlerimizin ve ailelerimizin huzur içinde yaşayabileceği; mahalle kültürünün korunduğu, modern ve güvenli alanlar oluşturuyoruz. Kentsel dönüşümle mahallelerimiz güzelleşiyor, değer kazanıyor. 7’den 70’e tüm hemşehrilerimizin sosyal ihtiyaçlarını karşılayan, mutlu ve mesut yaşayabilecekleri bir Kocasinan için çalışıyoruz"

İhale Detayları

Tarih: 30 Aralık Salı

Saat: 14.00

Yer: Belediye Encümen Toplantı Salonu

İhaleye ilişkin şartname ve ek dokümanlar Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü'nden temin edilebilir. Ayrıntılı bilgi almak isteyenler 0 (352) 222 70 00 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir.

KOCASİNAN BELEDİYESİ’NİN KAYSERİ’YE DEĞER KATAN VİZYON PROJELERİNİN BAŞINDA YER ALAN ERKİLET...

KOCASİNAN BELEDİYESİ’NİN KAYSERİ’YE DEĞER KATAN VİZYON PROJELERİNİN BAŞINDA YER ALAN ERKİLET ERTUĞRULGAZİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ TÜM HIZIYLA SÜRÜYOR.

KOCASİNAN BELEDİYESİ’NİN KAYSERİ’YE DEĞER KATAN VİZYON PROJELERİNİN BAŞINDA YER ALAN ERKİLET...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kültür Kurumu İlkokulu 2/C'den dayanışma: Gelir Ahmet Sami için
2
Ayancık’ta Altyapı ve Üstyapı Çalışmaları Hızlandı
3
Ladik Gölü Beyaz Gelinliğini Giydi — Samsun'da Karla Kaplı Büyüleyici Manzara
4
Toroslar Belediyesi Çağdaşkent'te Zeytin Ağaçlarını Kesince Mahalle Ayağa Kalktı
5
KUTSO Yönetim Kurulu’ndan Kütahya OSB’de Aydın El Sanatları Fabrikası Ziyareti
6
Osmangazi Belediyesi Uludağ'da Kaçak Yapıyı Yıktı — Soğukpınar'da 80 m²
7
Atatürk Üniversitesi'nde 'Ticari Bankacılık' Paneli: Sektör ve Öğrenci Buluşması

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması