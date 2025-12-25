Kocasinan'da Kentsel Dönüşüm: Erkilet Ertuğrulgazi'de 78 Daire İhalesi 30 Aralık'ta

Kocasinan'da Kentsel Dönüşüm Hızla İlerliyor

Erkilet Ertuğrulgazi Kentsel Dönüşüm Projesi, Kocasinan Belediyesi'nin Kayseri'ye değer katan vizyon projelerinin başında geliyor. Proje, modern, güvenli ve çağdaş yaşam alanları oluşturma hedefiyle tüm hızıyla sürüyor.

Ertuğrulgazi Mahallesi'nde 78 dairenin kat karşılığı ihalesi, 30 Aralık Salı günü saat 14.00'te düzenlenecek.

Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan denilince ilk akla kentsel dönüşümün geldiğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Erkilet Ertuğrulgazi bölgesinde konut inşaatlarımız tüm hızıyla sürüyor. Şimdi ise yılın son fırsatı olarak 30 Aralık Salı günü saat 14.00’te, 78 dairenin kat karşılığı ihalesini gerçekleştireceğiz. Kocasinan denilince ilk akla kentsel dönüşüm gelir. Çünkü kentsel dönüşüm bizim olmazsa olmazımızdır"

Başkan Çolakbayrakdar, kentsel dönüşümün yalnızca yapı yenilemekten ibaret olmadığını belirterek ekledi:

"Okul, park, yeşil alan, cami, pazar ve sosyal donatılarıyla insana yakışır yaşam alanları inşa ediyoruz. Çocuklarımızın, gençlerimizin ve ailelerimizin huzur içinde yaşayabileceği; mahalle kültürünün korunduğu, modern ve güvenli alanlar oluşturuyoruz. Kentsel dönüşümle mahallelerimiz güzelleşiyor, değer kazanıyor. 7’den 70’e tüm hemşehrilerimizin sosyal ihtiyaçlarını karşılayan, mutlu ve mesut yaşayabilecekleri bir Kocasinan için çalışıyoruz"

İhale Detayları

Tarih: 30 Aralık Salı

Saat: 14.00

Yer: Belediye Encümen Toplantı Salonu

İhaleye ilişkin şartname ve ek dokümanlar Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü'nden temin edilebilir. Ayrıntılı bilgi almak isteyenler 0 (352) 222 70 00 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir.

