Köfteden iskender mi olur demeyin! Parmaklarınızı yiyeceksiniz
İskender tarifine yeni bir lezzet katmaya bu tarifle hazır olun! Hem lezzetli hem pratik köfte iskender tarifiyle kesinlikle parmaklarınızı yiyeceksiniz. Alışagelmiş tarifin farklı versiyonunu sadece 50 dakikada evinizde yapabilirsiniz. İşte detaylar…
İskender’e farklı bir lezzet katmak istiyorsanız; köfteli iskender tarifi ile karşınızdayız! Lezzetiyle sizleri kendine hayran edecek, tadına baktığınızda bayılıp gideceğiniz köfteli iskender tarifini herkes soracak. Eğer akşama ağır misafirleriniz varsa, 50 dakikada hazırlayacağınız pratik ama lezzetli bir tarif arıyorsanız köfteli iskender tam size göre! İşte parmaklarınızı bile yiyeceğiniz pratik köfteli iskender tarifi…
KÖFTELİ İSKENDER TARİFİ MALZEMELERİ
- 1 tane bütün ekmek
- 1 tatlı kaşığı ölçüsünde salça
- 3 çorba kaşığı ölçüsü kadar sıvı yağ
- 1 çay bardağı ölçüsünde su
- Kekik
- Tuz
- Pulbiber
- Karabiber
- 1 kase yoğurt
- 2 çorba kaşığı tereyağ
Köfte için
- 250 gram kıyma
- 1 rende soğan
- 1 yumurta
- 1 çay bardağı ölçüsünde ekmek unu
- Tuz
- Karabiber
- Pulbiber
- Kekik
- Kimyon
KÖFTELİ İSKENDER TARİFİ YAPILIŞI
- İlk etapta ekmeklerinizi küçük küçük doğrayın.
- Köftelerinizi hazırlayarak minik minik şekiller verin. Dilerseniz bu noktada büyük köfteler de hazırlayabilirsiniz. Tamamen sizlerin tercihine kalmış.
- İlk etapta köfteleri kızartın ve tavadan alın.
- Tavada kalan yağın bir kısmını sos için ayırın.
- Doğramış olduğunuz ekmekleri, köfteyi kızartmış olduğunuz yağda hafif ateşte kıtır olana kadar güzelce çevirin.
- Sosu için ayırmış olduğunuz yağa salça ekleyip birazcık kavurun.
- İçine su eklemesi yaparak baharatları ilave edin ve kaynadığı zaman ocaktan alın.
- Tabağa ekmekleri alın üzerine sosunuzu dökün.
- Onun üzerine de yoğurdu gezdirin.
- Köfteleri dizerek en üstüne tereyağı kızdırıp dökün. Şimdiden herkese afiyetler olsun…