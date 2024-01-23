Köfteden iskender mi olur demeyin! Parmaklarınızı yiyeceksiniz

İskender’e farklı bir lezzet katmak istiyorsanız; köfteli iskender tarifi ile karşınızdayız! Lezzetiyle sizleri kendine hayran edecek, tadına baktığınızda bayılıp gideceğiniz köfteli iskender tarifini herkes soracak. Eğer akşama ağır misafirleriniz varsa, 50 dakikada hazırlayacağınız pratik ama lezzetli bir tarif arıyorsanız köfteli iskender tam size göre! İşte parmaklarınızı bile yiyeceğiniz pratik köfteli iskender tarifi…

KÖFTELİ İSKENDER TARİFİ MALZEMELERİ

1 tane bütün ekmek



1 tatlı kaşığı ölçüsünde salça



3 çorba kaşığı ölçüsü kadar sıvı yağ



1 çay bardağı ölçüsünde su



Kekik



Tuz



Pulbiber



Karabiber



1 kase yoğurt



2 çorba kaşığı tereyağ

Köfte için

250 gram kıyma



1 rende soğan



1 yumurta



1 çay bardağı ölçüsünde ekmek unu



Tuz



Karabiber



Pulbiber



Kekik



Kimyon





KÖFTELİ İSKENDER TARİFİ YAPILIŞI